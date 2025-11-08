La mujer presentaba un traumatismo en extremidad inferior de carácter moderado

Rescatan a una mujer tras sufrir una caída en Montaña Amarilla, en Tenerife. Imagen de Archivo

Bomberos y helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias rescatan a una mujer de 46 años lesionada tras sufrir una caída en Montaña Amarilla, en el municipio de Granadilla de Abona (Tenerife).

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se solicitaba asistencia para una mujer que había sufrido una caída en la zona mencionada anteriormente.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y se dirigió al lugar del incidente.

Traumatismo de carácter moderado

Los Bomberos accedieron hasta la afectada y le prestaron una primera atención. No obstante, los rescatadores del helicóptero del GES se descolgaron de la aeronave y, con colaboración de los bomberos, izaron a la afectada a la aeronave para evacuarla hasta la helisuperficie de Bomberos Voluntarios de Adeje.

En el momento de la asistencia, presentaba un traumatismo en extremidad inferior de carácter moderado.

Ya en tierra, el SUC asistió a la afectada y la trasladó al Hospital Universitario Hospiten Sur.