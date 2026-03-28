Un choque múltiple en Fuerteventura deja siete personas heridas

El accidente, que involucró a tres vehículos en la FV-65, en Pájara, obligó al traslado urgente de seis de los afectados al Hospital General de la isla

Accidente múltiple en en Fuerteventura, concretamente en la carretera FV-65, a su paso por el municipio de Pájara. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, una colisión en la que se vieron implicados tres vehículos se saldó con un balance total de siete personas heridas.

Imagen de archivo

El estado de los afectados

El herido que reviste mayor gravedad es un hombre de 67 años. En el momento inicial de la asistencia, el personal sanitario confirmó que el paciente presentaba varios traumatismos. Ante la seriedad de su estado, una ambulancia lo evacuó de inmediato al Hospital General de Fuerteventura Virgen de la Peña.

Además de este herido crítico, el equipo de emergencias atendió a otros cinco adultos con lesiones de carácter moderado. Este grupo lo integran dos hombres de 72 y 66 años, junto a tres mujeres de 66, 67 y 68 años. Todos ellos sufrieron policontusiones y traumatismos que requirieron su traslado al mismo centro hospitalario de la isla. La lista de afectados se completa con un séptimo implicado, un hombre de 55 años. Afortunadamente, los sanitarios calificaron sus lesiones como de carácter leve.