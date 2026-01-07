‘Resolver en Venezuela’, un retrato social de la realidad del país

Televisión Canaria emite este viernes, a las 22:30 horas, el documental ‘Resolver en Venezuela’, de Javier Reyes

Una mirada en primera persona a las diversas realidades cotidianas del país caribeño a través de los testimonios de sus protagonistas

Dentro de la programación especial de RadioTelevisión Canaria dedicada a Venezuela, la televisión pública modifica su parrilla habitual para volcarse en la cobertura informativa de la situación excepcional que atraviesa el país sudamericano.

En este contexto, este viernes 9 de enero, a las 22:30 horas, Televisión Canaria emite el documental ‘Resolver en Venezuela’, dirigido por Javier Reyes, una mirada directa y cotidiana al país a través de diez personajes que representan distintas realidades sociales y profesionales.

La crisis venezolana, marcada por la reciente intervención de Estados Unidos en territorio venezolano y la captura del presidente Nicolás Maduro, ha activado una cobertura informativa completa del grupo RTVC ante un momento histórico para Venezuela, estrechamente vinculado al Archipiélago, donde residen más de 83.000 ciudadanos venezolanos.

Un retrato en primera persona de la Venezuela actual

‘Resolver en Venezuela’ recorre el país desde lo íntimo y lo concreto, alejándose de una visión superficial o estereotipada. Venezuela es un territorio diverso, ecléctico y heterogéneo, habitado por millones de voces, historias y testimonios que permiten comprender su compleja situación económica, social, cultural y política desde dentro, a través de quienes la viven a diario.

El documental acompaña durante una jornada a una trabajadora del hogar, un pescador, una líder comunitaria, dos viajantes, un empresario, un mototaxista, un entrenador de fútbol base, una enfermera, un traficante y un animador deportivo. Entre ellos, Rosiris Toro, líder comunitaria del barrio de Petare; Marisela y su hijo Diego, residentes en la parroquia de Altagracia; Mauricio y Carlos, viajantes que recorren semanalmente los 868 kilómetros hasta la frontera colombiana; Francis, enfermera del barrio de Artigas; Ángel, traficante; William Guerrero, entrenador de fútbol en Nuevo Horizonte; Philippe Laulthe, empresario francés afincado en Los Llanos; Joel, pescador de Chirimena; Julio, mototaxista en el centro de Caracas; Adriana Flores, periodista deportiva en Televen; y Atilano Hidalgo, animador de los Tiburones, equipo local de béisbol.

A través de todos estos testimonios, el documental muestra no una, sino varias “Venezuelas”. Un retrato social que pone el foco en lo que no siempre se ve ni se entiende desde la distancia, reforzando el compromiso de Televisión Canaria con una información contextualizada, humana y cercana, especialmente en un momento clave para un país con profundos lazos históricos, sociales y emocionales con Canarias.