Así les fue a los equipos canarios en la decimotercera fecha de la Segunda División B del fútbol sala, donde juegan los equipos canarios

Los resultados de la decimotercera jornada del fútbol sala canario / Las Cuevecitas Fútbol Sala

La disputa de la decimotercera jornada de la Liga de Segunda División B de fútbol sala, grupo sexto, donde militan los equipos canarios de categoría masculina, dejó una fecha cargada de emoción y goles. El Gran Canaria reafirmó su condición de líder invicto con una nueva goleada, mientras Tenerife Iberia Toscal y Salesianos mantuvieron el pulso en la parte alta. Además, Las Cuevecitas aprovechó su triunfo para entrar en zona de playoff y el Teror tomó oxígeno en su lucha por la permanencia.

Racha imparable del líder

El Gran Canaria no conoce la derrota en los trece encuentros que se llevan disputados y por ahora es uno de los favoritos a jugar las eliminatorias de ascenso, al encontrarse al frente de la clasificación con 37 puntos, con un balance de doce victorias y un empate, además de convertirse con 100 goles en el equipo que más goles a favor tiene y con 17 el que menos goles lleva encajado de todo el grupo sexto de la Segunda B. Los grancanarios le llevan dos puntos de ventaja al Tenerife Iberia Toscal, que contabiliza 35 puntos, sin conocer la derrota, con un balance de once victorias y dos empates.

El Gran Canaria goleo en esta jornada al Chinguaro (8-0). Al descanso ganaban los grancanarios (4-0), en un partido de color local. El Chinguaro no pudo ante un líder que se mostró superior en la cancha de la Ciudad Deportiva Gran Canaria Martín Freire, tanto en tareas defensivas como ofensivas.

El segundo clasificado no perdona

Por su parte el Tenerife Iberia Toscal (segundo) salió airoso (2-10), en el derbi tinerfeño ante el CD Cisneros Alter (sexto), uno de los equipos revelación de la Liga.

Los de la Ciudad de Laguna lograron plantarle cara al Iberia Toscal, retirándose al descanso con dos goles en contra (2-4), después de ir perdiendo (1-3), pero en la segunda parte el Tenerife Iberia Toscal se hizo con el control para llevarse el triunfo (2-10).

El Salesianos se afianza en el podio

El tercero en la clasificación, el Salesianos Tenerife le ganó la partida al Doctoral (3-1), en un choque que medía a dos equipos inmerso en el play-off.

El triunfo del Salesianos le permite seguir tercero a cinco puntos del líder. La derrota del Doctoral lo deja por ahora fuera del play-offs, retrocediendo hasta la quinta plaza. El partido nunca perdió la emoción, tras una primera parte igualada, todos los goles llegaron en la segunda mitad.

El Salesianos anotó primero con un gol de Luis (1-0), la igualada la puso Yeudiel (1-1), pero al minuto siguiente Raúl volvió a poner a los tinerfeños por delante (2-1). En el último minuto Jonathan Dinis cerro la victoria para los locales (3-1).

Las Cuevecitas entra en zona playoff

Las Cuevecitas en su visita al último clasificado Costa Sur se apuntó el triunfo (1-3), que, unido a la derrota del Doctoral, le ha dado la oportunidad a Las Cuevecitas de auparse hasta la cuarta plaza para meterse dentro del play-off de ascenso.

Resultados del resto de partidos de la jornada

El Malta-97 dio un gran paso, asegurándose la séptima posición, al derrotar en la capital tinerfeña al Duggi San Fernando (3-5).

En el duelo por huir del descenso, el Teror toma oxigeno al sorprender al Basilea en su casa (1-4). Con este triunfo el Teror suma 11 puntos, y se distancia en dos del Basilea que se queda penúltimo dentro de la zona de descenso.

La jornada se cerró con el reparto de puntos, (5-5), entre el Isla Larga de Fuerteventura (decimo primero) frente a La Salle San Ildelfonso (octavo) que se mantiene en una zona cómoda.