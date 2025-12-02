Retenciones en la GC-1 por el choque de dos vehículos

La carretera GC-1 en dirección sur se está viendo afectada por las retenciones después de producirse un accidente en la que se vieron implicados dos coches

Circulación parada en la GC-1 en dirección sur por el choque de dos coches.

Importantes retenciones en dirección sur en la carretera GC-1 al producirse una colisión entre dos vehículos. El tráfico se está viendo afectado en esta vía de Gran Canaria, donde los conductores están soportando colas de varios kilómetros.

Un accidente por alcance ha provocado estas retenciones. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 ha informado que fue una colisión leve, que no ha provocado lesiones en los ocupantes de los vehículos.

Guardia Civil coordinando el tráfico

El accidente se produjo a la altura de Telde , alrededor de las 15:00 h. Según fuentes del 112, se produjo en el kilómetro 12, a la altura de Las Huesas y El Goro.

Los conductores implicados no han sufrido ninguna lesión grave y aunque se desplazó una ambulancia del Servicio Canario de Salud, SUC, no han necesitado asistencia sanitaria.

Agentes de la Guardia Civil se han desplazado hasta el lugar para coordinar el tráfico y ayudar a reestablecer la circulación.