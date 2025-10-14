Reunión entre el presidente de Canarias y la ministra de Hacienda por las transferencias pendientes por el Estado

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abordarán también el grado de cumplimiento de los compromisos de la Agenda Canaria

En la reunión que mantendrán Clavijo y Montero son dos los temas principales en la agenda. Por un lado las transferencias pendientes por parte del Estado que son más de tres millones de euros y por otro lado cómo se están cumpliendo los compromisos de la Agenda Canaria.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una reunión en la sede del Ministerio, a 10 de marzo de 2025, en Madrid (España) / Europa Press

El encuentro entre ambos se realizará en Madrid y sobre todo se abordarán temas relacionados con la financiación, tal y como adelantó el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, tras la celebración del Consejo de Gobierno de este lunes.

Agenda Canaria

Según ha trasladado el Gobierno de Canarias, la Agenda Canaria es un tema que tiene que ponerse al día porque no se ha concretado aún en ningún instrumento administrativo y hay deudas pendientes del Gobierno central con Canarias.

Transferencias pendientes por parte del Estado

El otro tema en el orden del día, las transferencias pendientes por parte del Estado y que ascienden a más de tres millones de euros, afecta a cuestiones como la inversión para infraestructuras educativas y planes de empleo en las islas. También esperan las ayudas a la isla de La Palma, como la bonificación del 60 % del IRPF a los residentes en la isla y los 100 millones comprometidos para la recuperación tras la erupción del volcán.