Una reyerta en Playa de Las Américas termina con una persona en estado crítico

Redacción RTVC
La reyerta ocurrió en Playa de Las Américas, en el municipio tinerfeño de Arona, sobre las seis de la mañana

Un joven se encuentra en estado crítico tras una reyerta ocurrida la pasada noche en la zona nocturna de Playa de Las Américas (Tenerife).

Zona de ocio nocturno de Playa de Las Américas / Archivo
Sobre las seis de la mañana el 112 Canarias recibió una llamada. Avisaban de una reyerta en la que un joven requería asistencia sanitaria.

El joven de 19 años fue agredido por varias personas y quedó gravemente herido. Cuando se personó personal del SUC para la atención, la víctima presentaba diversos traumatismos de carácter crítico.

El herido tuvo que ser trasladado en ambulancia medicalizada hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

La Policía Nacional y la Policía Local de Arona actuaron en la zona e instruyeron las dilingencias oportunas.

Por el momento no se ha informado de que se hayan registrado detenciones.

