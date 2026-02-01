Tras la victoria por 19-21 ante el Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife, el Rocasa Gran Canaria escala a la cima de la clasificación 3 años después

El Rocasa Gran Canaria asalta el liderato en un apretado partido ante el Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife / Rocasa Gran Canaria

Tras la importantísima victoria lograda el pasado sábado en el Pabellón Insular Antonio Moreno frente al Super Amara Bera Bera, el Rocasa Gran Canaria afrontaba una exigente salida al Pabellón de Titerroy contra el Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife, para disputar el encuentro correspondiente a la decimoséptima jornada de la Liga Guerreras Iberdrola. El choque se presentaba como un duelo de máxima rivalidad y con mucho en juego para ambos conjuntos.

Del dominio del Rocasa al equilibrio

El inicio del partido fue claramente favorable al conjunto grancanario, que saltó a la pista con un alto ritmo de juego y mucha intensidad defensiva. Los goles iniciales de Almudena Rodríguez y Larissa Da Silva permitieron al Rocasa tomar las primeras ventajas, mientras que Silvia Navarro, muy segura bajo palos, comenzaba a marcar diferencias con varias intervenciones de mérito. El buen hacer colectivo de las teldenses se tradujo en un parcial favorable que situó el 2-6 en el marcador, obligando al técnico local, Carlos Britos, a solicitar tiempo muerto en el minuto 14 para frenar el ímpetu visitante.

Tras el parón, el Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife reaccionó. Las rojinegras ajustaron su ataque y comenzaron a encontrar mejores situaciones ofensivas ante una defensa visitante que perdió parte de la solidez mostrada en los primeros compases. Las exclusiones de Ana Medina, tras un lanzamiento a la cara de la guardameta Irene Sánchez, y de María González por una acción peligrosa de juego, facilitaron el crecimiento del conjunto local, que fue recortando diferencias poco a poco hasta dejar la ventaja del Rocasa en tan solo un gol al término de la primera mitad (11-12).

Intercambio de golpes

La segunda parte arrancó con la misma tónica de igualdad y máxima tensión. El Rocasa Gran Canaria volvió a golpear primero, encontrando fluidez en ataque y logrando abrir de nuevo brecha en el marcador hasta alcanzar ventajas de cuatro goles (11-15 y 12-16). Sin embargo, el conjunto lanzaroteño no bajó los brazos y, apoyado en su intensidad defensiva y en el empuje de su afición, fue reduciendo distancias con el paso de los minutos.

El partido entró en una fase de constantes intercambios, marcada por las intervenciones de las porteras y la falta de acierto de ambos equipos en momentos clave. A falta de poco más de diez minutos para el final, el Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife logró colocarse a un solo gol (18-19), elevando al máximo la emoción en las gradas. Dejan Ojeda solicitó entonces tiempo muerto en el minuto 25 para reorganizar a las suyas y buscar mayor claridad en ataque.

Final con suspense

Tras la pausa, el Rocasa supo manejar mejor los últimos minutos. Un nuevo tanto de Almudena Rodríguez permitió a las visitantes recuperar una renta de dos goles (19-21), que supieron defender con orden y sacrificio hasta el final. A pesar de los continuos intentos del conjunto local por volver a meterse en el partido, Silvia Navarro volvió a erigirse como una de las grandes protagonistas del encuentro, sosteniendo al equipo con intervenciones decisivas.

El desenlace aún guardaba emoción. En la última acción del partido, el Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife dispuso de un lanzamiento de siete metros a tiempo cumplido para reducir la desventaja, pero Silvia Navarro detuvo el penalti con una gran parada, manteniendo la renta de dos goles y cerrando el encuentro con una acción decisiva que confirmó el triunfo visitante y dejó un excelente sabor de boca al Rocasa Gran Canaria.

Declaraciones de Dejan Ojeda

Tras el partido, Dejan Ojeda, técnico del conjunto grancanario, declaró: “Sabíamos que el partido iba a ser difícil, el San José es un equipo que en su pista se crece y te pone las cosas complicadas. Nadie ha logrado sacar los dos puntos de aquí con holgura y sabíamos que teníamos que aprender a sufrir y seguir nuestra dinámica en defensa para sacar los dos puntos. Volver a la cima de la categoría es solo un fruto del trabajo realizado pero tenemos que seguir trabajando porque todavía queda mucho.”

El Rocasa vuelve a la cima

Almudena Rodríguez fue la máxima goleadora del partido para el conjunto dirigido por Dejan Ojeda, con 6 goles. Con esta victoria, el Rocasa Gran Canaria encadena su undécimo triunfo consecutivo, suma 28 puntos y se sitúa líder de la fase regular de la Liga Guerreras Iberdrola, alcanzando la primera posición de la clasificación 3 años después debido al «pinchazo» del Super Amara Bera Bera ante el Mecalia Atlético Guardés.