El Rocasa Gran Canaria busca su novena victoria consecutiva ante el Grafometal Sporting La Rioja

El Rocasa Gran Canaria no está dispuesto a levantar el pie del acelerador y se mide al Grafometal Sporting La Rioja

En su visita al Grafometal Sporting la Rioja, el Rocasa Gran Canaria apela a la cautela en el partido que servirá para buscar la novena victoria consecutiva, una de las mejores rachas de triunfos de la temporada solo superada por las once seguidas que acumula el Súper Amara Bera Bera. El equipo visitará el Palacio de los Deportes de La Rioja para enfrentarse al Grafometal Sporting La Rioja este sábado, 17 de enero, a partir de las 18:45 (hora canaria) con ocasión de la 15ª jornada de la Liga Guerreras Iberdrola.

Y para eso, el equipo grancanario tirará de fondo de armario tras la recuperación de dos jugadoras que causaron baja en el último choque, Almudena Rodríguez y Linnea Sundhlom, y la posibilidad del debut oficial de la recién llegada, Francieli Sothe, ya con el tránsfer internacional en poder del club.

Las claves para afrontar el partido

A pesar de la inmejorable inercia de resultados, el máximo responsable técnico, Dejan Ojeda, asume que no lo tendrán nada fácil para ganar en una plaza complicada de asaltar: “Será un duelo complejo, como todos los que hemos jugado últimamente”, ante un rival “difícil de superar y que en casa es muy fuerte. Aunque ahora no está en su mejor momento, logró grandes victorias en la primera vuelta que les llevó a estar entre los ocho primeros”.

El técnico teldense ahondó en las virtudes del equipo riojano: “Es un bloque muy aguerrido, de mucho contacto y que tiene una gran portería y nombres propios de calidad en las diferentes demarcaciones del juego”, aseguró, antes de proporcionar las claves de una posible victoria: “Hay que estar concentradas todo el partido y ser constantes. En defensa hay que mostrar mucha atención y seguridad y en ataque imprimir un ritmo alto y encontrar situaciones de juego diferentes para dificultar sus desplazamientos y ayudas”, subrayó.

Sporting La Rioja cumple su segundo año en la élite

El conjunto riojano ocupa la novena plaza con doce puntos, merced a seis triunfos y ocho derrotas, cuatro de las cuales han sido en casa, y afrontará la cita después de perder los dos últimos envites, fuera de casa ambos ante el Porriño y el Elche.

El Grafometal Sporting La Rioja cumple su segunda temporada en la élite del balonmano femenino nacional y, aunque no empezó con buen pie la segunda vuelta, fue capaz de dar la campanada en la pista del Granolleres y perder por la mínima ante rivales de entidad como el Bera Bera y el Costa del Sol.

Su entrenador es Luismi Ascorbe, quien podrá contar con todas las jugadoras para un choque de mucha exigencia: “Las ocho victorias consecutivas del Rocasa y su tercer puesto demuestran el gran equipo que es y lo difícil que será conquistar los dos puntos, por lo que tendremos que estar muy metidas en el partido durante los sesenta minutos, recuperar el protagonismo de nuestra defensa y transmitir a nuestra afición las enormes ganas que tenemos de volver a ganar”, declaró.

Una de las jugadoras más destacadas del equipo es Mina Novovic, elegida MVP de la 4ª jornada de Liga. La lateral serbia ha anotado 42 goles en 14 jornadas, lo que deja un promedio de tres dianas por partido.