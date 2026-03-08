El Rocasa Gran Canaria se une a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con la promesa de seguir luchando por una igualdad real y efectiva

El Rocasa Gran Canaria impulsa el empoderamiento femenino desde el balonmano / Rocasa Gran Canaria

En el Día Internacional de la Mujer, el Rocasa Gran Canaria quiere sumarse a la celebración, una fecha clave para reconocer la lucha histórica por la igualdad de derechos, oportunidades y visibilidad de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

Las jugadoras, cuerpo técnico y directiva de la entidad grancanaria reafirman su compromiso con los valores de igualdad, respeto y empoderamiento femenino, a través del deporte, y lo hacen con la dedicación de un club que ha trabajado para ofrecer a las mujeres un espacio donde crecer, competir y convertirse en referentes para las nuevas generaciones.

El Rocasa Gran Canaria quiere poner en valor, en este día tan especial, el esfuerzo de todas las jugadoras, entrenadoras, trabajadoras, aficionadas y mujeres que forman parte del balonmano femenino. Su dedicación y pasión han contribuido a fortalecer no solo al club, sino también al papel protagonista de la mujer dentro del deporte, que es una herramienta fundamental para impulsar la igualdad y romper barreras.

Desde el Rocasa Gran Canaria prometemos “seguir luchando para fomentar la participación femenina, promover el talento y defender los valores que representan el balonmano y el deporte en general”, asegura su gerente, Yubal Moreno.

Silvia Navarro: “Seguiremos abriendo puertas para lograr un deporte más igualitario”

Una de las capitanas, buque insignia del club y referente histórico del balonmano internacional, Silvia Navarro, comparte una reflexión como deportista de alto rendimiento, madre y pareja: “El deporte de élite exige mucho esfuerzo, disciplina, sacrificio y constancia. pero cuando, además, eres madre y tienes una familia, el reto es aun mayor. Conciliar entrenamientos, competiciones y viajes con la vida familiar no siempre es fácil, pero es precisamente ahí donde encuentras una motivación todavía más grande para seguir luchando por tus sueños”, explica, antes de añadir que “ser madre me ha enseñado a mirar cada logro con otra perspectiva y a valorar, más si cabe, el camino recorrido. También me recuerda cada día la importancia de seguir abriendo puertas para que las mujeres que vienen detrás encuentren un deporte más igualitario y con más oportunidades”.

Por todo lo que representa esta jornada, la extraordinaria portera valenciana, afincada en Gran Canaria desde hace más de una década, celebra el Día Internacional de la Mujer. “con todas las mujeres que, dentro y fuera del deporte, trabajan, luchan y sueñan sin rendirse”.

En un día tan significativo como es el 8 de marzo de 2026, el club anima a toda la sociedad a continuar avanzando hacia una igualdad real y efectiva, dentro y fuera de las pistas.