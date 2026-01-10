El Rocasa Gran Canaria abre la segunda vuelta de la Liga Guerreras Iberdrola recibiendo al KH-7 BM. Granollers

El Rocasa Gran Canaria recibe al KH-7 BM. Granollers/ Rocasa Gran Canaria

El Rocasa Gran Canaria se prepara a conciencia para afrontar el primer desafío del 2026 y el primero de la segunda vuelta de la competición ante el KH-7 BM. Granollers este sábado, 10 de enero, en el pabellón Antonio Moreno de Telde (20:30 horas).

El equipo teldense encara el arranque de la fase decisiva de la Liga Guerreras Iberdrola con una dinámica positiva, que se traduce en siete victorias consecutivas, y aspira a seguir haciendo historia con una nueva demostración de fuerza ante un conjunto barcelonés al que ya superó en en el Palacio de los Deportes de Granollers en la jornada inaugural (29-32).

El Rocasa no afloja

El Rocasa Gran Canaria se ha trazado como objetivo principal mantener la solidez en ataque y en defensa que le permite mantenerse en la parte alta de la clasificación con una ilusionante tercera plaza a tres puntos de Mecalia Atlético Guardés, segundo clasificado, y uno por encima del cuarto, Costa del Sol Málaga.

No en vano, el equipo grancanario es el tercer máximo goleador del campeonato (341), solo por detrás del Beti Onak (342) y del líder, Súper Amara Bera Bera (393), mientras que en defensa se convierte en el segundo equipo más difícil de batir con 287 dianas encajadas.

La presencia de la nueva incorporación, Francieli Sothe, en lugar de la lesionada Martina Lang es la gran novedad de la lista de convocadas para el choque de mañana, aunque su participación es duda, ya que no se ha recibido el pertinente tránsfer internacional para que pueda vestirse de corto.

Declaraciones del entrenador

“Queremos seguir con la confianza que nos ha llevado a donde estamos y para eso vamos a salir a por todas ante un equipo de gran calidad que tiene muchos recursos en ataque y que cuenta con un entrenador muy experimentado. Saldremos a ganar con respeto y sin desmerecer a un rival que debería estar más arriba en la tabla por el juego que practica”, destacó el entrenador del Rocasa, Dejan Ojeda.

El joven técnico teldense apuntó las posibles claves para sumar una nueva victoria con el apoyo de la afición: “Tenemos que hacernos fuertes, como venimos haciendo, en defensa y en la portería. En ataque, debemos apretar en los primeros compases para forzar al Granollers a cometer errores y que se sientan incómodas en la pista. En ataque hay que aprovechar el lanzamiento exterior y buscar situaciones de ventaja. Solo así, y con el calor de nuestra afición, nos acercaremos a la octava seguida”, remató.

KH-7 Granolleres, un rival peligroso

El conjunto catalán ocupa la novena plaza de la tabla con once puntos, gracias a cuatro victorias, tres empates y seis derrotas, y se presentará en la isla tras empatar a 21 goles en la pista del Atticgo Elche en la última jornada del 2025.

Robert Cuesta, antiguo entrenador verdillo, es el máximo responsible técnico de una escuadra que apuesta por la cantera y que practica un balonmano atrevido en ataque, aunque en defensa son el quinto equipo más goleado (329 goles).

La central catalana de 24 años, Martina Capdevilla, es la máxima artillera de la Liga con 91 goles y un promedio de siete tantos por partido y se constituye en la gran referencia ofensiva de un equipo que gira en torno a la internacional por España.

“Tenemos muchas ganas de volver a competir tras el parón, aunque sabemos de la dificultad de ganar en Gran Canaria. Estamos muy motivadas y la clave será mantener la concentración durante los sesenta minutos para intentar sumar puntos en una pista muy complicada”, expresó el entrenador catalán.

Homenaje a las jugadoras canarias del equipo infantil

En los prolegómenos del partido, está previsto que el club rinda un merecido homenaje a las jóvenes jugadoras canarias del equipo infantil que conquistaron la medalla de oro en el Campeonato de España de Selecciones Autnómicas (CESA), que se celebró en tierras catalanas recientemente: Luna Pérez, Nagore Caballero, Karuna Fernández y Camila Octavio del Rocasa Gran Canaria, además de Alba Navarro, Daniela Rodríguez y Yanely Del Pino, del Moya Tilover.