El Antonio Moreno acogerá el partido entre el Rocasa Gran Canaria, tercer clasificado con nueve triunfos seguidos, y el líder, Súper Amara Bera Bera

El Rocasa Gran Canaria se enfrenta al líder, Súper Amara Bera Bera / Rocasa Gran Canaria

El Rocasa Gran Canaria y el Súper Amara Bera Bera protagonizarán un duelo de colosos en el Antonio Moreno de Las Remudas con la afición teldense como fiel testigo del partido más atractivo que se puede disfrutar en la Liga Guerreras Iberdrola a día de hoy.

Para el equipo grancanario supone una prueba de fuego medirse al actual líder de la competición y, en caso de empate o victoria, catapultarse a la segunda plaza, después de la derrota que sufrió el Guardés en casa el pasado miércoles ante el Grafometal Sporting La Rioja (20-22).

Al equipo teldense le respaldan razones suficientes para apostar por la victoria en un partido apasionante: una afición que animará incansablemente desde el primer minuto, unas jugadoras y un cuerpo técnico especialmente motivadas por la importancia del choque y la posibilidad de auparse hasta el segundo puesto, una racha increíble de nueve triunfos seguidos, una gran capacidad ofensiva (con 392 dianas es el tercer máximo realizador) y temible solidez defensiva (segundo equipo menos goleado con 330 goles encajados).

Convocatoria con novedades

El regreso de la internacional argentina Martina Lang, tras tres jornadas en el dique seco por problemas físicos, y la inclusión de la juvenil Inés Collado son las grandes novedades de la lista de convocados para un partido de altura.

Declaraciones del entrenador

Dejan Ojeda, entrenador del Rocasa Gran Canaria, sabe que para ganar hay que “controlar el juego de su pivote, Lyndie Tchapchet, que es muy dominante, vigilar su salida al contrataque buscando la anticipación y cometiendo pocas pérdidas de balón y, en ataque, trabajar para que tengan errores en las ayudas y en el uno contra uno y controlar su siete contra seis”, destacó, al tiempo que remarcó la trascendencia del arrope de la grada: “Es una oportunidad muy bonita la que tenemos por delante de disputar un gran partido en el que darlo todo para sumar los dos puntos y alcanzar el segundo puesto, lo que supondría una motivación extra en el arranque de la segunda vuelta”.

Declaraciones de Lulú Guerra

La guardameta grancanaria, Lulú Guerra, subrayó el papel fundamental que jugará mañana la afición que se de cita en el Antonio Moreno: “Estamos consiguiendo que, de nuevo, la afición sea el jugador número ocho y seguro que apretarán al rival y nos llevarán en volandas hacia la décima seguida y el equipo quiere estar a la altura de ese aliento que nos van a brindar”, antes de recordar que “en la ida jugamos un gran partido que se nos escapó por detalles y mañana plantearemos una estrategia similar en el que será clave frenar su contragolpe y defender muy bien”, apostilló.

Las espectaculares cifras del Bera Bera

El vigente campeón de Liga y de la Copa de la Reina cuenta con una plantilla, mayoritariamente, formada por jugadoras internacionales y llega a la cita después de acumular la friolera de veintisiete partidos seguidos sin perder, once seguidas en lo que va de campaña hasta el pasado 13 de enero.

Desde la derrota ante el Elda Prestigio en Valencia del 1 de marzo del 2025, el equipo dirigido por Imanol Álvarez pasó el rodillo en los últimos siete partidos de la fase regular 2024/2025, los seis del playoff pasado y los primeros catorce encuentros del actual curso liguero.

Además, fuera de casa suman catorce partidos sin perder, con trece victorias y un empate en la pista del Mecalia Atco Guardés, equipo al que recibirán la próxima semana en otro duelo épico.

Altas y bajas del rival

El conjunto donostiarra podrá contar con la recién llegada, la japonesa Sora Ishikawa, quien debutó ante el Atticgo Elche, pero no así con la internacional ciudarrealense Carmen Arroyo, que seguirá siendo baja, mientras que la versátil jugadora argentina, Elke Karsen, con molestias en su rodilla derecha, será duda hasta última hora.

Respeto del rival

“El partido ante el Rocasa Gran Canaria es de los más complicados que podíamos tener después de una derrota, porque son un equipo muy difícil de superar, que juega siempre al mismo ritmo y apenas tiene pérdidas de balón y eso le hace más peligroso. Ya en la ida nos lo pusieron muy difícil y solo pudimos remontar al final. Tenemos que mejorar y reaccionar para volver a ganar”, explicó Imanol Álvarez, técnico del Bera Bera.