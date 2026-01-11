El Rocasa Gran Canaria se lleva dos puntos de oro ante el KH-7 Granollers

El Rocasa Gran Canaria consigue su octava victoria consecutiva ganando por 24-23 ante un KH-7 Granollers que apretó desde el primer minuto del partido

Tras el parón navideño, el Rocasa Gran Canaria regresaba este sábado a la competición doméstica con la disputa de la 14ª jornada de la Liga Guerreras Iberdrola, recibiendo en el Pabellón Insular Antonio Moreno al KH-7 BM Granollers. El ambiente en el recinto teldense fue inmejorable sobre todo con el homenaje previo a las 5 grancanarias campeonas de España en la categoría infantil masculino con la selección canaria el pasado jueves. La grada, entregada desde el primer minuto, venía aún celebrando la reciente victoria del filial en División de Honor Plata (24-21) y estaba dispuesta a empujar a las suyas en un duelo de máxima exigencia.

Equilibrio total en la primera mitad

El encuentro arrancó con un ritmo alto y mucha igualdad, con ambos conjuntos mostrando intensidad defensiva y alternancias constantes en el marcador. El Rocasa Gran Canaria supo encontrar buenas situaciones ofensivas en los primeros compases, apoyándose en la velocidad de primera línea y en la efectividad desde los extremos, mientras que el conjunto catalán respondía con solvencia a través de su circulación de balón y su capacidad para castigar desde el lanzamiento exterior. Ninguno de los dos equipos lograba abrir brecha y el marcador se mantenía ajustado durante los primeros minutos.

Superado el primer cuarto de hora, el KH-7 BM Granollers logró imprimir una marcha más en ataque, aprovechando ciertos desajustes defensivos y situaciones de superioridad numérica para tomar una ligera ventaja. Aun así, el Rocasa Gran Canaria no perdió el pulso al partido, sostuvo el intercambio de golpes y encontró respuestas desde el banquillo, manteniéndose siempre a una distancia mínima que impedía a las visitantes sentirse cómodas. La igualdad fue la tónica hasta el descanso, al que se llegó con un marcador ajustado y todo por decidir en la segunda mitad.

Segundo tiempo decisivo

Tras el paso por vestuarios, el encuentro mantuvo un guion muy similar, con ambos equipos alternándose el dominio y con constantes empates en el electrónico. El Rocasa Gran Canaria elevó su nivel defensivo, ajustando líneas y dificultando las conexiones interiores del conjunto catalán, lo que permitió correr el contraataque en varias fases del partido. La aportación coral en ataque y el acierto en los lanzamientos exteriores mantuvieron a las teldenses plenamente metidas en el choque.

A medida que avanzaban los minutos, la tensión fue en aumento y cada acción se disputó con máxima intensidad. El KH-7 BM Granollers logró ponerse por delante en varios tramos del segundo periodo, pero el Rocasa Gran Canaria respondió con carácter y madurez competitiva, igualando una y otra vez el marcador y evitando que las visitantes rompieran el partido. Los tiempos muertos y las exclusiones marcaron el ritmo en esta fase, obligando a ambos equipos a reajustar continuamente sus planteamientos.

La recta final del encuentro fue un auténtico ejercicio de oficio por parte del conjunto teldense. Con el marcador igualado a falta de pocos minutos, el Rocasa Gran Canaria supo gestionar mejor las posesiones decisivas, encontrando acierto en ataque y cerrando su portería en los momentos clave. Un parcial favorable permitió a las locales abrir una pequeña renta que resultó definitiva, certificando una trabajada victoria por 29-24 ante un rival de enorme entidad.

El Rocasa consolida su tercer puesto

La máxima goleadora del partido por parte del Rocasa Gran Canaria fue Michaella Paz Bocchieri Ramírez, con 7 tantos, liderando el apartado ofensivo en un triunfo de gran valor colectivo. Con este resultado, el Rocasa Gran Canaria se sitúa tercero en la clasificación de la Liga Guerreras Iberdrola con 22 puntos, afianzándose en puestos de playoff al término de la primera vuelta.

Tras este compromiso, las jugadoras dirigidas por Dejan Ojeda afrontarán un nuevo reto liguero con la visita al siempre exigente Grafometal La Rioja, en un duelo que exigirá nuevamente el máximo nivel competitivo del conjunto teldense.