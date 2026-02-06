El Rocasa Gran Canaria vence por 18-23 al Zonzamas Pluscar Lanzarote en el Pabellón Municipal de San Bartolomé y asegura su presencia en Donosti del 8 al 10 de mayo

El Rocasa Gran Canaria sella su billete a la Fase Final de la Copa de la Reina ante el Zonzamas Pluscar Lanzarote / Rocasa Gran Canaria

La segunda ronda de la XLVII Copa de la Reina dejó este miércoles un intenso derbi canario de balonmano entre el Zonzamas Plus Car Lanzarote y el Rocasa Gran Canaria, un duelo que terminó certificando la clasificación del conjunto teldense para la Fase Final, que se disputará en el Pabellón de Illumbe (Donosti) del 8 al 10 de mayo.

Intercambio de golpes en el arranque

El choque arrancó con un ritmo alto y mucha igualdad sobre la pista. En la primera mitad, ambos equipos apostaron por defensas intensas y rápidas transiciones ofensivas, intercambiando goles y manteniendo el pulso del partido muy parejo durante buena parte del primer acto. El Rocasa Gran Canaria fue poco a poco encontrando mejores sensaciones, logrando abrir una pequeña brecha en el marcador gracias a su mayor acierto ofensivo y a la aportación de jugadoras como Larissa da Silva, María González y Linnea Sundholm.

A pesar de los intentos del Zonzamas por mantenerse cerca en el marcador, el conjunto dirigido por Dejan Ojeda logró llegar al descanso con una renta favorable de 9-12, tras una primera parte marcada por la intensidad, las alternancias y un tiro a portería vacía que permitió a las lanzaroteñas recortar diferencias en los últimos segundos.

Reacción y respuesta en el derbi

Tras el paso por vestuarios, el Rocasa Gran Canaria salió decidido a sentenciar el encuentro. Un inicio muy sólido de la segunda mitad permitió a las teldenses ampliar rápidamente su ventaja, alcanzando el 9-16 en apenas siete minutos, con un ataque fluido y una defensa ordenada que dificultaba las acciones del conjunto local. La ventaja continuó creciendo hasta el 10-21, momento en el que el Rocasa parecía tener el partido bajo control.

Sin embargo, el Zonzamas Plus Car Lanzarote no bajó los brazos. Aprovechando una exclusión en el conjunto visitante y un pequeño bajón ofensivo del Rocasa, las locales firmaron un notable parcial, liderado por Gleinys Reyes, Nahomi Márquez y Brenda Roger, que les permitió reducir la diferencia hasta el 16-21, obligando a Dejan Ojeda a solicitar tiempo muerto para frenar la reacción lanzaroteña.

Tras la pausa, el Rocasa supo recomponerse. Con mayor calma en la circulación de balón y recuperando la eficacia de cara a portería, las grancanarias volvieron a imponer su experiencia en los minutos finales. Un nuevo impulso ofensivo permitió ampliar de nuevo la renta y gestionar con solvencia el tramo decisivo del encuentro, cerrando el derbi con un definitivo 18-23 que sellaba la clasificación del Rocasa para la fase final del torneo.

Dúo goleador en el Rocasa

Linnea Sundholm y Larissa da Silva fueron las máximas goleadoras del Rocasa Gran Canaria, firmando cinco goles cada una, siendo determinante para sostener al equipo en los instantes de mayor presión y asegurar el billete a Donosti.