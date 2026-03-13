El Antonio Moreno acogerá un duelo de contrastes entre el líder, Rocasa Gran Canaria, y el mejor equipo defensivo de la Liga, Atticgo Elche

Rocasa Gran Canaria y Atticgo Elche se enfrentan en un choque de estilos / Rocasa Gran Canaria

El Rocasa Gran Canaria regresa a la competición con el desafío de seguir engordando la espectular serie de victorias que acumula en los últimos quince partidos. Ante el equipo más sólido e inaccesible en defensa de toda la Liga, el Atticgo BM Elche.

Catorce victorias en quince partidos, solo una derrota en tierras malagueñas, convierten al Rocasa Gran Canaria en claro favorito para cerrar la competición en lo más alto de la tabla. Actualmente, el equipo teldense es líder en solitario con un punto de ventaja sobre el Súper Amara Bera Bera y tres sobre el Mecalia Atlético Guardés y el Costa del Sol Málaga.

Aunque el Rocasa se impuso en el pabellón Esperanza Lag en la primera vuelta (15-25), el cuadro alicantino es un hueso duro de roer y un equipo tradicionalmente incómodo para las guerreras grancanarias. El choque, de contrastes, medirá al segundo mejor equipo ofensivo de la temporada y al menos vulnerable en defensa.

El máximo responsable técnico del Rocasa Gran Canaria, Dejan Ojeda, se refirió al compromiso en casa como “uno de los grandes retos de la temporada en estas cinco batallas que restan para acabar la competición”, admitió. Al tiempo que definió al rival como “un bloque incómodo de jugar y que tiene muchas alternativas en su juego, por lo que será muy complicado sumar los dos puntos. Sólo lo haremos manteniendo la iniciativa en ataque, sin bajar nunca los brazos, y con una gran intensidad defensiva”.

A pesar de las bajas por lesión de Francieli Sothe y Yassira Martel, el entrenador teldense no busca excusas: “Somos un equipo con garra y personalidad y que se crece ante la adversidad, con bajas o sin ellas”, explicó.

Atticgo Elche, el mejor equipo defensivo de la Liga Guerreras Iberdrola

El Elche es séptimo con 22 puntos, diez triunfos, dos empates y nueve derrotas, y es, con diferencia, el mejor equipo defensivo de la Liga con 441 goles encajados. Acumula tres jornadas seguidas sin morder el polvo, gracias a un empate, en Valladolid, y dos triunfos seguidos (en casa ante Porriño y fuera de casa ante el Elda Prestigio por la mínima en la última jornada).

En el capítulo de bajas, la lateral de Ciudad Real, Esther Martín-Buro, lesionada en diciembre y operada recientemente, se convierte en la única y sensible ausencia del equipo que dirige el alicantino Joaquín Rocamora. Destacado entrenador que se hará cargo, cuando acabe la temporada, del combinado nacional español.

En el apartado goleador, la portuguesa del Elche Carmen Figueiredo (sétpima con un promedio de 4,14 goles por partido) y la brasileña del Rocasa Larisa Da Silva (décima con 4 tantos de media) protagonizarán, previsiblenente, un interesante duelo de artilleras.

“Es difícil ganar en Gran Canaria, porque han invertido mucho tiempo para estar tan alto, no vienen trabajando solo esta temporada. Están obteniendo el premio de mantener a jugadoras como Eider Poles, Martina Lang, Larisa Nascimento o de tener a María Zaldúa, que no llega a los 25 años y parece que lleve 200 años en la categoría”, aseguró Rocamora.

El afamado entrenador añadió que “el Rocasa está recogiendo los frutos del trabajo y de la paciencia en los últimos tiempos. Todos pensábamos que tenían jugadoras de mucho potencial y de mucho valor y que cuando lograran equilibrarse un poco y conocer mejor la categoría, serían uno de los equipos punteros de la máxima categoría”.