El Romade Gran Canaria vence por 30-22 y se afianza en la zona media, mientras que el Perdoma sigue colista sin puntuar tras ocho jornadas

El Romade Gran Canaria se impone al Perdoma en el derbi canario / Romade Gran Canaria

En el derbi canario, correspondiente a la octava jornada de la División de Honor Plata femenina de balonmano, grupo A, donde compiten los equipos canarios, el Romade Gran Canaria salió airoso al derrotar al Perdoma (30-22). Las grancanarias se sitúan sextas con 10 puntos en una zona intermedia, todo lo contrario, las tinerfeñas de La Orotava, que continúan últimas con cero puntos.

El Romade impone su juego

En la primera parte el Romade mantuvo un ritmo alto en todas sus líneas, lo que le permitió controlar sus acciones tanto ofensivas como defensivas. Al descanso (17-6) el Perdoma mejoró en el inicio del segundo tiempo, al salir con otra mentalidad, sobresaliendo su jugadora Nayara Armas autora de 9 goles.

El Romade con el paso de los minutos reorganizó sus líneas y terminó superando al Perdoma, destacando el acierto goleador en las filas del Romade de Marta Siñol autora de 7 goles. Con esta derrota el Perdoma se queda muy tocado, con ocho derrotas en ocho partidos.