Romerito se alzó con la victoria , seguido por Jameos del Agua de Alfredo Morales, y Di Napoli Isidoro y Manuela III

Romerito, ganador del V Encuentro de Vela Latina Isla de La Graciosa

La isla de La Graciosa puso ayer el broche final a esta quinta edición del V Encuentro de Vela Latina Isla de La Graciosa – Trofeo Fundación Líneas Romero. El evento reunió a 20 barquillos procedentes de La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, consolidándose una vez más como una cita imprescindible para la vela latina canaria.

El barquillo Romerito, patroneado por David Martín, se alzó con la victoria, seguido por Jameos del Agua, patroneado por Alfredo Morales. El podio lo completó Di Napoli Isidoro y Manuela III, en manos de José Pascual Perdomo.

Durante el fin de semana, Caleta del Sebo vibró con la emoción de las regatas, los talleres participativos y el ambiente marinero que caracteriza a esta disciplina tradicional. Gracias a unas condiciones meteorológicas estables y favorables, las pruebas se desarrollaron según lo previsto, ofreciendo un espectáculo náutico seguido de cerca, tanto desde tierra como desde la embarcación de acompañamiento habilitada por Líneas Romero.

Una entrega de premios especial

La entrega de premios contó con la participación de representantes institucionales y de las entidades organizadoras. Durante el acto, amenizado por el timplista Gabriel Cubas, hubo tiempo para las sorpresas y las emociones. Marcos Cabrera, presidente del Bote Roque Nublo, realizó un reconocimiento a Luis Romero, vicepresidente de la Fundación Líneas Romero, y a Luis Toledo, presidente de la Federación Canaria de Barquillos de Vela Latina, destacando el vínculo y el hermanamiento existente entre las islas. Como muestra de ello, hizo entrega de una camiseta en memoria de “El Seiko”, de la final eliminatoria de la regata de botes.

Entre las autoridades presentes se encontraba Lorena Hernández, directora general de Deportes Autóctonos del Gobierno de Canarias, quien destacó: “La familia de los barquillos demuestra, en encuentros como este, en La Graciosa, lo viva que está y lo importante que es ver a los niños y niñas disfrutar de ello.”

El concejal de Deportes de Teguise, Alejandro Ramírez, felicitó al campeón local y a todas las embarcaciones participantes “por haber dado, una vez más, un espectáculo en la bahía de Caleta de Sebo”, poniendo en valor el esfuerzo de las tripulaciones y la proyección del evento.

Por su parte, el presidente de la Federación Canaria de Barquillos de Vela Latina, Luis Toledo, señaló: “Es muy importante que empresas y fundaciones como Líneas Romero fomenten el deporte tradicional”, resaltando el crecimiento y la consolidación del encuentro a nivel regional.

Un fin de semana que apuesta por la salud y la comunidad

Además de las competiciones, el encuentro ofreció actividades abiertas al público, como talleres creativos de la mano de Álvaro Guzmán, y bautismos de vela latina, que acercaron a residentes y visitantes a este patrimonio cultural. En este sentido, cabe destacar la participación de trece familias usuarias de la Asociación Asperger TEA Islas Canaria, tanto en los talleres como en los bautismos, posicionando la cita como un espacio de convivencia y de inclusión.

Con un balance muy positivo, el V Encuentro de Vela Latina Isla de La Graciosa – Trofeo Fundación Líneas Romero concluyó fortaleciendo su compromiso con la preservación del legado náutico canario y con la dinamización cultural y deportiva de la isla.