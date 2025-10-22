El Rosario recibe al equipo del rodaje de «Bajo un Fuego»

El director de la película, Martín Cuervo, lleva semanas rodando en el municipio con los actores William Levy y Adriana Torrebejano

Los actores, Adriana Torrebejano y William Levy, junto al alcalde de El Rosario, Escolástico Gil. Ayto. de El Rosario.

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, ha recibido en el ayuntamiento al equipo artístico y técnico de la película «Bajo un fuego».

Gil ha destacado “la importancia de que producciones cinematográficas de este nivel elijan nuestro Municipio como escenario natural, contribuyendo a la promoción cultural, turística y económica de El Rosario”.

Bajo la dirección de Martín Cuervo, el film está protagonizado por los actores William Levy y Adriana Torrebejano. El equipo lleva varias semanas rodando en la villa de La Esperanza.

Gil ha obsequiado con varios recuerdos al equipo de reparto y a los protagonistas les ha regalado una manta esperancera, símbolo de la tradición artesanal y la identidad canaria.

Diferentes enclaves para el rodaje

En la Villa de La Esperanza han elegido las localizaciones de la plaza del Adelantado, el campo de fútbol o el pabellón de deportes. La película cuenta además con el debut cinematográfico del actor cubanoestadounidense, Kailey Levy. La producción corre a cargo de Eduardo Campoy y Guillermo Ríos.

artín Cuervo continúa el universo de Bajo un volcán con Bajo un fuego, película protagonizada por William Levy, Adriana Torrebejano, Claudia Álvarez, Elia Galera, Antón Lofer y Kailey Levy. Se trata de la segunda parte de esta historia de amor y acción, que acaba de iniciar su rodaje.

Sinopsis de «Bajo un fuego»

La película transcurre durante una catástrofe natural en la que las emociones y los sentimientos se mezclan. William Levy es uno de los protagonistas pero también ejerce como productor ejecutivo.

Cuervo ha resaltado que «es una historia que nace del deseo de explorar las secuelas emocionales y operativas de los héroes cotidianos una vez el humo se ha disipado. Un año después de los eventos volcánicos, este segundo capítulo sitúa a nuestros protagonistas frente a una amenaza igualmente devastadora: el fuego. Pero el verdadero incendio, el más peligroso, es el que arde por dentro”.

El largometraje cuenta con guion de Martín Cuervo y Laura Reviejo, la dirección de fotografía está a cargo de Pablo Bürmann, Juana Martínez es la directora de casting y al frente de la dirección de arte se encuentra Luca Scaroni.