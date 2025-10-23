El CD Tenerife B quiere sumar su segunda victoria consecutiva ante el RSD Alcalá para mantener el liderato

RSD Alcalá vs CD Tenerife B | J8 Segunda Federación Grupo 5 25-26

El CD Tenerife B visita al RSD Alcalá este sábado, 25 de octubre, a las 17:00 horas (hora canaria), en un partido correspondiente a la jornada 8 del Grupo 5 de la Segunda Federación. El filial blanquiazul buscará prolongar su excelente inicio de temporada ante un conjunto madrileño que quiere hacerse fuerte en casa para alejarse de la zona baja.

Estado de forma de ambos equipos

El filial tinerfeño llega lanzado tras lograr una gran victoria a domicilio ante el Intercity (2-3), mostrando carácter y pegada ofensiva. Los de Leandro Cabrera “Mazinho” solo han perdido un encuentro en toda la campaña, en casa ante el Socuéllamos (0-1), y se mantienen como uno de los equipos más regulares del grupo.

Por su parte, el RSD Alcalá llega al duelo tras caer 2-0 ante Las Palmas Atlético, en un encuentro marcado por la polémica extradeportiva debido a incidentes entre aficionados antes del partido. A pesar de ese tropiezo, el conjunto complutense se ha mostrado sólido como local, donde todavía no conoce la derrota esta temporada.

Clasificación

Con 16 puntos en 7 jornadas, el Tenerife B se mantiene líder del Grupo 5, dos unidades por encima de su perseguidor más cercano, el Getafe B (14 pts). Una victoria en Alcalá reforzaría su candidatura al ascenso directo y confirmaría su excelente dinámica.

El equipo dirigido por Ángel Manuel Vivar Dorado ocupa la 12ª posición con 8 puntos, igualado con Orihuela y Colonia Moscardó, y necesita sumar para no caer en puestos de descenso.