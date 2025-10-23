Cervera pierde por lesión a Javi Pérez

Álvaro Cervera anuncia la baja de Javi Pérez, que se suma a la de Marc Mateu, y explica las claves de la derrota ante Unionistas

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, perderá por lesión al centrocampista Javi Pérez para el choque de este viernes en Barakaldo y ha reconocido que se equivocó en el planteamiento del anterior partido ante Unionistas de Salamanca, que se saldó con la primera derrota del equipo blanquiazul en el grupo 1 de Primera Federación (0-2).

El Tenerife confirmó que el jugador castellano-manchego sufrió esta semana un problema muscular en el cuádriceps derecho. El propio técnico blanquiazul intuye que su ausencia, sumada a la del valenciano Marc Mateu, puede prolongarse.

«Iba a ser un jugador importante para nosotros porque puede actuar en tres posiciones del centro del campo; la lesión viene en el peor momento, porque no se cura en diez días y se puede alargar, aunque esperemos que no», ha explicado Cervera.

Sin desvelar cambios

El técnico blanquiazul no ha revelado si cambiará el sistema de juego en el encuentro de este viernes en el estadio Lasesarre (20.15, hora canaria), aunque sí ha aclarado que la derrota ante Unionistas no se produjo por el hecho de jugar con dos delanteros, sino «por defender peor» que en los siete partidos anteriores y por no tener profundidad, con un fútbol muy horizontal.

Para afrontar ahora tres partidos consecutivos fuera de casa (visitará el próximo martes al Alcalá en la Copa del Rey y el sábado siguiente al Racing de Ferrol en Liga), Cervera entiende que deberán aparecer jugadores que han tenido menos protagonismo, y matiza que tendrán «prioridad» los que no ha utilizado con asiduidad en la primera plantilla sobre otros que estén destacando en el filial, como el extremo Juan Ybarra.

El rival

Del Barakaldo ha dicho que es un rival que tiene «diferentes maneras de jugar», con acumulación de futbolistas por dentro a la hora de elaborar el juego, o bien con un fútbol más directo, pero asegura que están «preparados» para contrarrestar esas dos situaciones en este partido de la novena jornada del campeonato.