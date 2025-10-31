RTVC acompaña al pueblo palmero en la peregrinación de la Virgen de Las Nieves

Televisión Canaria y La Radio Canaria ofrecen este sábado, 1 de noviembre, una amplia cobertura informativa de la peregrinación de la Virgen de Las Nieves desde Todoque y Las Manchas

Cuatro años después de la erupción del volcán Tajogaite, el canal público acompaña al pueblo palmero en esta jornada de fe, memoria y esperanza con una programación especial en directo

Televisión Canaria ofrecerá este sábado un programa especial en directo desde el cementerio de Las Manchas con motivo de la peregrinación de la Virgen de Las Nieves, patrona de La Palma. Una retransmisión que conmemora los cuatro años de la erupción del volcán Tajogaite, que transformó la fisonomía de la isla y la vida de sus habitantes.

Desde las 11:30 horas, momentos antes del inicio de la misa en el cementerio, dará comienzo una previa especial presentada por Alexis Hernández, con José Marrero y Magaly Cáceres.

Este primer tramo incluirá entrevistas a autoridades, invitados y vecinos, que compartirán sus recuerdos y testimonios antes de dar paso a la misa desde Las Manchas. El camposanto, arrasado por las coladas de lava en 2021, se ha convertido en un símbolo de memoria, fe y resiliencia para todo el pueblo palmero.

Una cita de fe y memoria colectiva

Una retransmisión cargada de emoción y significado, que se prolongará hasta las 13:30 horas, cuando la imagen de la Virgen visita Todoque y Las Manchas, lugares especialmente marcados por el paso de la lava.

Bajo el lema “María, consuelo y esperanza nuestra”, esta peregrinación forma parte del Jubileo de la Esperanza convocado por el papa Francisco y recorrerá todos los municipios de la isla hasta el 7 de noviembre, día del retorno al Santuario.

La programación especial continuará en el Telenoticias 1 de las 14:30 horas, presentado por Isabel Baeza y con un despliegue informativo desde La Palma que incluirá entrevistas, reportajes y conexiones con distintos puntos del recorrido de la Virgen.

Entrevistas y reportajes

Entre los invitados que intervendrán figuran Antonio Manuel Pérez Morales, vicario general del Obispado de la Diócesis Nivariense; la cronista oficial de Los Llanos de Aridane, María Victoria Hernández; y el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez Fernández.

Además, se emitirán distintas piezas sobre el recorrido de la imagen por los 14 municipios de la isla y la dimensión histórica de esta peregrinación, que no se repetía desde 2015.

Despliegue en La Radio Canaria y en la web de RTVC

La cobertura se completará con un importante despliegue en La Radio Canaria, que arrancará a las 10:00 horas con las conexiones de Elena Falcón en ‘Tiempo de Alisios‘, seguidas del programa ‘De campo y mar’, de 11:00 a 13:00 horas, con Clemente González.

También podrá seguirse en directo en rtvc.es y en las redes sociales de la cadena, que reforzarán la cobertura con información actualizada minuto a minuto.