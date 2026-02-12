Televisión Canaria, La Radio Canaria, RTVC.es y Canarias Play conectarán en directo este viernes 13 de febrero, desde las 21.00 horas, tras una jornada de especiales desde el Parque Santa Catalina

Radio Televisión Canaria emitirá este viernes 13 de febrero, en riguroso directo, la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. La cobertura principal arrancará a las 21:00 horas a través de la señal de Televisión Canaria, la plataforma Canarias Play, la web rtvc.es y su canal oficial de YouTube.

Informa RTVC.

Esta gran producción audiovisual, que tendrá una duración aproximada de dos horas y veinte minutos, contará con la conducción sobre el escenario de los presentadores Cathaysa González y Daniel Calero, quienes serán los encargados de presentar las fantasías de las 13 candidatas que competirán por la corona de Reina del Carnaval de la capital grancanaria y, finalmente, proclamar los nombres de la nueva Reina y su corte de honor.

Durante toda la jornada, RTVC volcará su programación en el evento con distintos espacios informativos en directo desde el escenario del Parque Santa Catalina. El seguimiento comenzará con una edición especial de Buenos Días Canarias y continuará en los servicios informativos de mediodía y noche, con presencia destacada en Telenoticias 1 y Telenoticias 2, ofreciendo conexiones permanentes con el ambiente previo y los preparativos de la gala. De forma paralela, la Radio Canaria también trasladará parte de su programación al parque capitalino, con emisiones especiales como ‘El Remate’ dentro de De la noche al día.

RTVC despliega una cobertura integral para la Gala de la Reina de Las Palmas de Gran Canaria. RTVC.

Despliegue informativo en Santa Catalina

El operativo de RTVC se pondrá en marcha desde las 08:00 horas con una edición especial de ‘Buenos Días Canarias’, que ampliará su horario hasta las 11:00 horas con Pilar Rumeu e Isaac Tacoronte desplazados al Parque Santa Catalina. Este pulso informativo se mantendrá a las 14:30 horas en el Telenoticias 1, que contará con Fernando Timón a pie de escenario y Fátima Plata en los estudios para ofrecer la última hora de los preparativos de esta esperada cita carnavalera.

Sin embargo, para poder llegar en tiempo y forma y no perder detalle de la Gala de Elección de la Reina de Las Palmas de Gran Canaria el Telenoticias 2 tendrá solamente una menor duración de 10 minutos, de las 20:30 a las 20:40 horas¡, tiempo en el que entrevistará a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria.

Como antesala al gran espectáculo, el programa ‘Una Hora Menos’ ofrecerá un especial a modo de previa. Victorio Pérez y su habitual equipo de reporteros captará los nervios y el ambiente de bambalinas minutos antes del inicio, a través de entrevistas con las candidatas, los diseñadores o el equipo técnico de la Gala.

La Radio Canaria, por su parte, hará un seguimiento en sus distintos espacios de emisión.

El mayor espectáculo del carnaval

Durante la presentación oficial de la Gala celebrada este jueves, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el director artístico del Carnaval, Josué Quevedo, dieron a conocer algunos detalles de la Gala de la Reina.

Quevedo adelantó que será una gala «con ritmo, dinámica y con sinergias entre Las Vegas y Las Palmas», que son «ciudades con turismo internacional y de grandes espectáculos».

El humorista Dani Calero aseguró que es «un honor que, una vez más, Josué Quevedo, haya pensado en mí para dirigir el mayor espectáculo del carnaval«. «De la gala no solo hay que destacar a las candidatas, que son las principales protagonistas del evento sino, también, las actuaciones, que son de primer nivel y lo que la gala merece·, añadió.

«Como sorpresa destacaría el escenario diseñado por Carlos Santos, que va a ser tan espectacular como la obertura y que mañana funcionará al completo, con sorpresas visuales», concluyó sin desvelar detalles de la gala.

La creadora de contenido Cathaysa González se estrena en la Gala de la Reina después de «toda una vida viviendo el Carnaval en la calle» y, aunque ha confesado que ha soñado con vestirse de Reina, presentar esta gala «es un sueño que no podía ni imaginarme».



