RTVC marca un hito tecnológico con la emisión simultánea de seis señales en directo en Canarias Play

La plataforma ofreció el pasado sábado en directo la Final Ide la Liga de Fuerteventura de Lucha Canaria, la Final de Murgas de Las Palmas de Gran Canaria y el Concurso de Comparsas del Carnaval santacrucero

RadioTelevisión Canaria vivió este sábado 7 de febrero un momento histórico en su trayectoria como medio público del Archipiélago, al afrontar con éxito el reto de producir y distribuir seis señales en directo de forma simultánea a través de Canarias Play. Un despliegue sin precedentes que marca un hito tecnológico en los 27 años de historia del ente público y que se enmarca en la puesta en marcha de su nueva plataforma OTT, Canarias Play, orientada a ampliar el acceso a los contenidos a través de internet.

Esta nueva infraestructura digital permite al usuario acceder en un único entorno a todos los contenidos producidos por RTVC, tanto en directo como a la carta, de forma ordenada, coherente y con amplias capacidades de puesta a disposición. Gracias a este servicio OTT, el pasado fin de semana RadioTelevisión Canaria afrontó con éxito el reto de producir y distribuir de manera simultánea seis señales distintas en directo a través de Internet.

En la tarde del sábado 7 de febrero, los usuarios de la plataforma pudieron elegir entre la retransmisión en directo del Concurso de Comparsas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, la Final Insular de la Liga de Fuerteventura de Lucha Canaria y la Final de Murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. En ese momento, tres unidades móviles con sus respectivas dotaciones técnicas y humanas producían contenidos en directo para RTVC, desde las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.

Las tres señales se ofrecieron simultáneamente a través de RTVC.es y de la nueva plataforma OTT Canarias Play, a las que se sumaron la señal diferenciada de las dos continuidades de RTVC, Televisión Canaria en TDT y Televisión Canaria Net, así como la emisión en directo de la Radio Canaria.

En total, la plataforma llegó a ofrecer seis señales distintas en directo de manera simultánea, un despliegue que supone un hito tecnológico tanto para la nueva OTT como para el propio medio público RadioTelevisión Canaria. Una apuesta firme por la innovación y la puesta a disposición de contenidos que refuerza el compromiso de servicio público de RTVC.