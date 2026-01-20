RTVC refuerza su cobertura en FITUR 2026 con presencia de todos sus informativos desde IFEMA

Un despliegue de televisión y radio con entrevistas destacadas, entre ellas la del presidente del Gobierno de Canarias este miércoles a las 9:00 horas, además de análisis del sector y programación especial

Imagen de archivo de Fitur 2025.

Radio Televisión Canaria realizará en FITUR 2026 el mayor despliegue informativo de su historia. Por primera vez, la televisión pública contará con la presencia en IFEMA de un presentador o presentadora de cada uno de sus espacios informativos, garantizando cobertura en todas sus ediciones a lo largo del día, con un set propio situado junto al stand de Canarias.

La Radio Canaria también refuerza su programación con especiales en directo y conexiones permanentes desde la Feria Internacional de Turismo, que se celebra este miércoles y jueves, 21 y 22 de enero, en Madrid, en una edición que prevé superar los 250.000 visitantes con la participación de 10.000 empresas,

RTVC se traslada a la capital para ofrecer una cobertura completa de la 46ª edición de FITUR, en un año clave para la industria turística tras cerrar 2025 con una cifra récord de 16 millones de turistas internacionales en Canarias. El medio público refuerza así su habitual despliegue en IFEMA, tanto en televisión como en radio, para analizar los retos de la sostenibilidad, la conectividad y el futuro del principal motor económico del Archipiélago.

Televisión Canaria, con voces de referencia del sector desde el set

El despliegue en Televisión Canaria comenzará este miércoles 21 de enero, día en el que arranca la feria A partir las 08:00 horas, dará comienzo una edición especial del programa ‘Buenos Días Canarias’ (BDC) de cuatro horas en directo, ampliándose su duración hasta las 12:00 horas.

“Este despliegue técnico y humano en FITUR responde a nuestra responsabilidad como servicio público: queremos que cada canario tenga una ventana directa a una de las ferias de turismo más importantes para nuestra economía”, destaca Marta Cairós, directora de Informativos de Televisión Canaria. “Nuestro objetivo es que la audiencia conozca todo lo que hay más allá de esta feria, hacer un análisis de este sector tan estratégico para Canarias y que la sociedad canaria entienda lo que se juega el Archipiélago en esta cita de relevancia internacional”, añade.

La presentadora del ‘BDC’, Pilar Rumeu, encabezará diferentes entrevistas desde el set de RTVC en IFEMA, abriendo la jornada con un encuentro con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Poco después, a las 09:00 horas, tendrá lugar la entrevista al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, coincidiendo con el arranque de la feria, con la inauguración oficial suspendida en señal de respeto por la tragedia de Adamuz.

Pasarán también por el set de RTVC, el gerente de Promotur, José Juan Lorenzo, y los presidentes de los Cabildos. Al mismo tiempo, las redactoras Patricia Santana y Silvia Mascareño realizarán conexiones en directo para mostrar la actividad del stand de Canarias y las presentaciones de los municipios canarios.

Pilar Rumeu entrevistará a figuras relacionadas con el turismo desde el set de la feria. Silvia Mascareño desde el stand de Canarias en Fitur.

La mañana incluirá dos mesas de debate dirigidas por Isaac Tacoronte desde el plató habitual de ‘BDC’, donde expertos y periodistas analizarán el pasado y presente del sector, así como un análisis de la feria y de los temas sobre turismo que más preocupan al Archipiélago como la solicitud de Canarias para participar en la gestión aeroportuaria para su descongestión, entre otros temas.

Tras el especial matinal, el magacín ‘Ponte al día’ cogerá el testigo a partir de las 12:00 horas para seguir compartiendo lo que sucede en la feria en directo. El programa mantendrá una ventana abierta constante con IFEMA a través de diversas conexiones, ofreciendo a la audiencia los momentos más destacados, las curiosidades y el ambiente de esta cita.

El despliegue de los Servicios Informativos de RTVC se mantendrá a lo largo de la tarde y la noche. En el Telenoticias 1, a las 14:30 horas, Fernando Timón entrevistará en directo desde el set de IFEMA a la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, mientras Fátima Plata coordinará el resto de la actualidad desde el plató.

Ya por la tarde, a las 17:00 horas, Patricia Santana se desplazará hasta la Puerta del Sol, en el centro de la capital, para dar cobertura a un acto de promoción del silbo gomero, una cita que podrá seguirse a través del programa ‘Hay que verlo’ y que también tendrá presencia posterior en el Telenoticias 2.

La jornada informativa se cerrará con el Telenoticias 2, a las 20:30 horas, que contará con Marta Modino desplazada a Madrid para ofrecer el balance final del día desde FITUR, en conexión con Antonio Cárdenes desde el plató.

La Radio Canaria, despertando a la audiencia con el análisis turístico

La emisora pública también se vuelca con la feria durante los primeros dos días de feria. El primer día de feria, el espacio matutino ‘De la noche al día’, a cargo de Estíbaliz Pérez y en compañía del director de la Radio Canaria, Mayer Trujillo, arrancará desde las 07:00 horas para ofrecer una radiografía completa de la actualidad turística.

“La radio es inmediatez, y en FITUR se convierte en la herramienta perfecta para escuchar a los protagonistas que deciden el futuro del turismo”, señala Mayer Trujillo. “Queremos ofrecer un recorrido por todos los destinos turísticos de las Islas, dando voz tanto a las instituciones como a la patronal para entender hacia dónde camina nuestro modelo económico”.

Mayer Trujillo, director de la Radio Canaria.

Mayer Trujillo y Estíbaliz Pérez liderarán este especial desde Madrid, con invitados clave del sector turístico como el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León; el presidente de la Patronal Turística, José María Mañaricúa; y el concejal de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo.

La actualidad se completará en la emisora con las conexiones de Cristian Luis a través de la sección El Remate de ‘DND’, así como de los programas ‘La Alpispa’, ‘Roscas y Cotufas’ y todos los boletines informativos.