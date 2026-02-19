RTVC vivirá la coronación de la nueva Drag Queen en la gala más transgresora del Carnaval

Ofrecerá una amplia cobertura en directo en Televisión Canaria, la Radio Canaria, Canarias Play, la web de rtvc.es y su canal de YouTube en la cita más internacional del Carnaval de “Las Vegas” este 20 de febrero a las 21:00 horas

Radio Televisión Canaria se convertirá este viernes 20 de febrero en uno de los escaparates mundiales de la Gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria. El ente público ofrecerá una cobertura total en riguroso directo a través de Televisión Canaria, la Radio Canaria, la plataforma Canarias Play, la web rtvc.es y su canal oficial de YouTube. El esperado espectáculo, que arrancará a las 21.00 horas y que alcanzará las tres horas de duración, contará con la conducción de Roberto Herrera y Yanely Hernández.

Sobre el escenario de «Las Vegas», 12 aspirantes competirán por la banda y el cetro con sus plataformas imposibles y una puesta en escena cargada de picaresca, ritmo y fantasía. Los finalistas que derrocharán ante el público todo su descaro, energía y carisma son Drag Vilanz, Drag Ácrux, Drag Ígnea, Drag Shíky, Drag Vintash, Drag Eiko, Drag Sequins, Drag La Tacones, Drag Hefesto, Drag Ego, Drag Yshia Taisma y Drag Avalon.

Presentación de la Gala Drag. El concejal de Fiestas, Héctor Alemán, flanqueado por los presentadores, Roberto Herrera y Yanely Hernández.

RTVC se vuelca con el espíritu Drag desde primera hora

Para calentar motores, parte de la programación de Televisión Canaria se traslada este viernes al corazón de la fiesta. Los distintos programas de la casa -como son ‘Buenos Días Canarias’, ‘Ponte al día’, ‘Telenoticias 1’, ‘Hay que verlo’, ‘Telenoticias 2’ y ‘1 Hora Menos’– ofrecerán especiales, entrevistas exclusivas y conexiones al escenario para captar cada detalle del montaje y la evolución de los candidatos.

El despliegue informativo arrancará a las 08.00 horas con una edición especial de ‘Buenos Días Canarias’ que se prolongará hasta las 11:00 horas. Desde el escenario de «Las Vegas» del Parque Santa Catalina, Pilar Rumeu e Isaac Tacoronte entrevistarán a los presentadores y a otras figuras del equipo técnico y artístico que hacen posible esta gala. A mediodía, el magacín ‘Ponte al día’ continuará informando con reportajes, conexiones y entrevistas de la mano de Wendy Fuentes y Pedro Machín; y a las 14.30 horas tomará el pulso informativo el ‘Telenoticias 1’, que contará con conexiones con Fátima Plata desde el escenario.

Ya por la tarde, a partir de las 17.30 horas, Laura Afonso y el equipo de ‘Hay que verlo’ trasladarán todo el ambiente de las horas previas. Posteriormente, tras un ‘Telenoticias 2’ que reduce su duración para dar paso a la gran cita, el programa ‘1 Hora Menos’ ofrecerá a las 20.40 horas un especial. En esta previa, Victorio Pérez y sus reporteros se colarán entre bambalinas para mostrar el asombroso proceso de maquillaje, los nervios e impresiones de los drags antes de salir a por todas.

La Radio Canaria; sintonía con la gala más atrevida

La emisora pública tampoco faltará a la cita más atrevida del carnaval. Por la mañana, a partir de las 11.00 horas, el programa ‘La Alpispa’, con Mercedes Martín y Eugenio González, dedicará sus contenidos al certamen desde el Parque Santa Catalina.

La cobertura radiofónica alcanzará su punto álgido a las 20.30 horas con un programa especial conducido por Tomás Galván y Cynthia Quintana, quienes contarán con la colaboración de Aroa Alemán para analizar el desarrollo de una noche donde la libertad y la transgresión serán la seña de identidad.

Un espectáculo de dimensiones internacionales

Durante la presentación oficial de la Gala celebrada este jueves, el concejal de Fiestas, Héctor Alemán, destacó que la obertura, titulada ‘La Ciudad Encendida’, contará con 800 participantes y rendirá homenaje a estrellas como Freddie Mercury, Tina Turner o Cher, asegurando que «vamos a viajar desde las grandes ciudades del espectáculo a Las Palmas de Gran Canaria para disfrutar y vibrar», destacó.

Por su parte, los presentadores compartieron su emoción como maestros de ceremonia de esta cita internacional. Roberto Herrera, que cumple 17 ediciones al frente del certamen, reconoció sentirse «eternamente agradecido a esta gala porque gracias a ella se fijaron en mí las televisiones públicas».

Asimismo, Yanely Hernández confesó que es su «evento querido por la energía que se crea en este parque” y añadió que “es un lujo ejercer de anfitriona en la gala que más repercusión tiene a nivel nacional e internacional».