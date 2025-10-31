Fran Guerra: «Es importante seguir poniendo el club lo mas alto posible»

En la rueda de prensa, Fran Guerra ha analizado el enfrentamiento de La Laguna Tenerife de este domingo al Baskonia
Fran Guerra ha comparecido en la rueda de prensa previa al encuentro ante Baskonia de la Liga ACB que se disputara este domingo 2 de noviembre a las 18:00 (hora canaria). Será una salida de máxima exigencia y siendo conscientes de la dificultad del reto. El jugador canario ha declarado que «tenemos que ir partido a partido para seguir con nuestra racha y es muy importante seguir poniendo el club lo mas alto posible».
El inicio de temporada del equipo
El jugador sostiene que está «muy contento por este inicio de temporada» aunque sabían que iba a ser muy difícil asegura que «hay que seguir así». Y es que el equipo sigue con el firme propósito de prolongar su racha de victorias (7/0 entre ACB y BCL). Sobre el techo del equipo aurinegro, Fran García comenta que «la verdad es que cada año el techo nunca sabemos donde esta. Este año empezamos muy bien la temporada, estamos muy contentos. Ahora es mantener la racha y seguir como estamos haciendo hasta ahora que es jugar bien, es jugar con un orden y ganar partidos».
Un rival complicado
Este domingo se enfrentarán ante un rival de Euroliga, que anda en pleno proceso de reinvención, cambio de técnico incluido (Pablo Galbiati sustituyó este verano a Pablo Laso). Pero que ha sido capaz de derrotar en su cancha al vigente campeón de la liga, el Real Madrid (105-100), en la segunda jornada de la liga. El jugador ha destacado que será «un partido difícil, donde sabemos que nos enfrentamos a un grandísimo equipo, aunque tenga 2 bajas. Sabemos que allí es muy difícil ganar, perdió el Madrid allí». También ha recalcado que será un partido difícil porque «es un equipo que corre mucho, con jugadores muy físicos, muy atléticos. Por ello tendremos que jugar bien el cinco por cinco para tener opciones de ganar«.
Sobre su lesión
En la rueda de prensa, Fran Guerra también ha hablado de su lesión. Ha comentado que cree que aún le falta por coger un poco de ritmo pero que está muy contento y muy feliz por seguir ayudando al equipo lo que resta de temporada. El jugador ha explicado que tiene que seguir trabajando tanto con el preparador físico como con el fisioterapeuta pero que poco a poco va perdiendo el miedo que tenía y que mentalmente le estaba costando. «Bueno al final esta todo en la mente, pero es verdad que poco a poco me he ido olvidado y cada vez voy cogiendo mas confianza y sobre todo el equipo que me esta ayudando muchísimo»
«Ahora mismo gracias a dios estoy bien. Estoy volviendo a hacer todos los entrenos completos y a jugar los partidos sin limites de minutos. Y la verdad es que cada día me encuentro mejor y lo mas importante que es ayudar al equipo a ganar partidos», asegura Fran Guerra.
España vs Georgia en el Santiago Martín
Sobre el partido entre España y Georgia que se jugará el próximo 30 de noviembre en el Pabellón Santiago Martín ha declarado que ojala pudiese estar para jugar con España y sobre todo para poder jugar contra su compañero de equipo, Gio Shermadini. «Lo voy a intentar pero todavía no lo sé. Al fin y al cabo vengo de una lesión, es importante también el descanso para la lesión. No se lo que va a pasar, ya confirmaré en algún momento si voy o no voy«, comenta el jugador.