En rueda de prensa, Jaime Fernández apela al apoyo de la afición y a la victoria ante el Nymburk para recuperar sensaciones

Jaime Fernández: “Es un partido muy importante para recuperar sensaciones” / La Laguna Tenerife

El jugador de La Laguna Tenerife Jaime Fernández ha declarado este lunes en la rueda de prensa previa al partido de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Nymburk checo que es «muy importante» no sólo de cara a los objetivos en la competición internacional, sino de cara a “recuperar sensaciones”.

En plena racha negativa de resultados con tres derrotas seguidas en Liga Endesa, Fernández ha admitido en un audio remitido por el club que el conjunto aurinegro no está en un gran momento y que una victoria en el Santiago Martín sería «vital» para revertir la racha.

Un partido exigente

Enfrente estará el Nymburk, “un gran equipo”, ha dicho, que posee en sus filas al máximo anotador de la competición, Sir’ Jabari Rice, que mantiene una media de 22,1 puntos por partido.

“Será un partido difícil, como todos, pero vamos a mirar por nosotros y a hacer un buen encuentro”, ha señalado el escolta.

El factor afición

Para ello, Fernández ha valorado el apoyo de la afición ya que jugar en casa “siempre es bueno para el equipo”.

“La afición es muy importante y que nuestra gente esté tanto en las buenas como en las malas, espero que nos apoyen porque para nosotros son uno más”, ha concluido.