Según Joan Sastre en la rueda de prensa previa al partido ante el Barça, La Laguna Tenerife buscará mantener su reacción y asegurar su billete para la Copa del Rey

Sastre: «El partido contra el Barça es difícil pero tenemos el objetivo de dar la sorpresa» / La Laguna Tenerife

Tras romper su mala racha con un triunfo ante el Nymburk en la Liga de Campeones, La Laguna Tenerife viaja a Barcelona para intentar “dar la sorpresa” en el Palau Blaugrana, según ha expresado este vieres el jugador aurinegro Joan Sastre, en la rueda de prensa previa al partido.

“El martes dimos un paso adelante para recuperar sensaciones y el domingo queremos seguir en esa línea”, ha declarado en rueda de prensa Sastre, que ha advertido de que el encuentro “será difícil”.

Según el escolta, desde que el técnico Xavi Pascual llegara al banquillo azulgrana, el equipo catalán “es mucho más peligroso, está jugando muy bien y tienen muy buen balance tanto exterior como interior”.

A un paso de la Copa del Rey

Además de la necesidad de sumar en Liga Endesa, el cuadro canarista se juega este fin de semana la clasificación para la Copa del Rey y por ello debe estar pendiente a lo que haga el Bilbao Basket ante el Granada.

Gracias a una gran diferencia de puntos favorable a La Laguna Tenerife (+69), el equipo isleño tiene todo de cara para atar su presencia en Valencia, sin embargo, Sastre ha insistido en que “hay que estar atentos”.

El cuadro dirigido por Txus Vidorreta ya conocerá el resultado del Granada-Bilbao antes de saltar al parqué del Palau pero Sastre ha insistido en la importancia de “no preocuparse por el resto de equipos”. “Una vez empieza el partido ya no piensas tanto en todo esto, son factores externos que a la hora de jugar no deben interferir, no nos afectará mucho tanto si estamos clasificados o no, nosotros vamos a salir a hacer un buen partido”, ha comentado.

Paciencia y mejora

Para salir airoso de tierras catalanas, el Canarias debe “jugar bien los 40 minutos, estar concentrado y hacer muy buenas defensas”, además, Sastre cree que es necesario “recuperar la chispa y el acierto en ataque”.

“No podemos relajarnos y mucho menos contra el Barça, hay que seguir en la dinámica del martes, intentar mejorar y recuperar nuestro ritmo y nuestro juego”, ha dicho.

El escolta balear cree que las malas rachas “son cosas que pasan” y que lo importante es “aprender de los errores”. “Esperamos que esto nos ayude de cara a marzo y abril, que es donde nos jugamos la temporada, hay que tener paciencia y esperamos volver pronto a dónde estábamos a principio de temporada”, ha señalado.