El Dreamland Gran Canaria arranca arranca la temporada de Liga Endesa contra el Real Madrid de Scariolo en el Movistar Arena

Imagen de Jaka Lakovic

Tras una pretemporada marcada por los altibajos y la adaptación de una plantilla con hasta seis nuevas caras, el Dreamland Gran Canaria abrirá la Liga Endesa contra el renovado Real Madrid de Sergio Scariolo con el objetivo de «mostrar una buena cara de competitividad y mentalidad» para lograr una victoria en el Movistar Arena.

En declaraciones a los medios de comunicación en un desayuno informativo, el entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, ha apelado por entrar «con buen pie» en la competición para «seguir creciendo como equipo en un proceso que será largo», frente a un Real Madrid hambriento de victorias tras perder la Supercopa de España y en su debut en Euroliga.

Una liga cada año mejor

El cuadro claretiano, en pleno proceso de aclimatación, tratará de dejar a un lado los altibajos y acercarse a «donde queremos estar» para competir en una Liga Endesa que «cada año es más potente», ha resaltado Lakovic, que también ha incidido en que el tiempo y el ajuste de los jugadores a las exigencias técnicas apaciguarán la montaña rusa táctica de inicio de temporada.

«Estoy muy contento con la disposición de trabajar, prepararse y asimilar los conceptos que el cuerpo técnico propone, pero todavía es pronto porque en pretemporada hemos visto los picos de un equipo nuevo. Veo entrenar a los jugadores y esforzarse para mejorar y llegar al punto óptimo, aunque todavía falta», ha admitido el técnico esloveno.

Pese a cerrar una pretemporada con tres victorias y tres derrotas, Lakovic ha querido quitar hierro al balance y se ha mostrado «muy ilusionado» por el buen trabajo de la plantilla durante el verano, además del aprendizaje que ofrecieron las derrotas ante La Laguna Tenerife y Covirán Granada como toque de atención para «ser conscientes de qué espera en Liga Endesa».