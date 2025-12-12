Tim Abromaitis destaca en la rueda de prensa previa al partido ante Río Breogán que controlar el ritmo y frenar su juego rápido será clave

Tim Abromaitis: “Será fundamental controlar el ritmo del partido” / La laguna Tenerife

El jugador de La Laguna Tenerife, Tim Abromaitis, ha destacado en la rueda de prensa de este viernes la importancia que supone para su equipo superar este sábado al Río Breogán, para lo que será «fundamental controlar el ritmo del partido».

Abromaitis prevé un choque «complicado» pues los aurinegros se medirán a un rival que «siempre juega bien en casa con su afición». «Tienen mucho apoyo ahí y es un buen equipo y han ganado unos buenos partidos», ha añadido el ala-pívot.

El jugador norteamericano subraya la importancia de enfocarse en su propio juego para tener opciones de victoria. “Como siempre, jugando nuestro partido tendremos oportunidades de ganar».

Para Tim Abromaitis, la clave pasa por «controlar el ritmo» del partido y también a los tiradores del Río Breogán y su juego a campo abierto.