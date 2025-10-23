La Laguna Tenerife afrontará el próximo sábado uno de los grandes retos del curso con la visita de Unicaja

Tim Abromaitis: “Estamos con confianza y buen ritmo”

En la rueda de prensa de Tim Abromaitis previa al encuentro ante Unicaja de la liga ACB que se disputara este sábado a las 19:00 (hora canaria), el jugador estadounidense ha declarado que llegan «con confianza y con buen ritmo».

La exigencia del rival

“Es un gran rival y una buena prueba para nosotros para ver dónde estamos, no va a ser nada fácil ganar”, ha dicho el ala-pívot. Espera que el equipo malagueño juegue “muy físico, con una buena defensa muy agresiva”. Para contrarrestarlo el Canarias debe “controlar el ritmo de partido y estar fuertes con el balón”. A pesar a los cambios en la plantilla rival, el jugador espera que el equipo de Ivón Navarro “mantenga su estilo”.

Como excajista, ha comentado que el cruce ante su antiguo equipo no será una distracción: “Han sido muchas veces en los últimos años, no es nada nuevo para mí y no estoy especialmente emocionado, es un partido muy importante para nosotros”.

Cambios en el equipo

Sobre la salida de Lluís Costa, el canarista ha señalado que “es uno de los mejores compañeros que ha tenido nunca” y que espera “que juegue muy bien todos los partidos salvo contra el Canarias”.

Además, ha indicado que la vuelta de Wesley Van Beck podría no tardar mucho, algo que el resto del grupo anhela.