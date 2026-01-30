Tim Abromaitis confía en el margen de mejora del Tenerife y avisa en la rueda de prensa previa al partido sobre los “momentos de desconexión”

Tim Abromaitis: «Todavía tenemos margen para mejorar» / La Laguna Tenerife

El jugador de La Laguna Tenerife, Tim Abromaitis ha declarado este viernes en rueda de prensa que el equipo todavía “tiene margen para mejorar” y que en los dos últimos encuentros hubo “momentos de desconexión”, que obligaron a los aurinegros a remontar.

Así se ha expresado el ala-pívot estadounidense justo antes de una jornada que La Laguna Tenerife afronta este domingo ante un rival directo como el Baskonia. Lo hace cargado de ánimo tras haber conseguido tres triunfos seguidos, dos en Liga de Campeones ante el Nymburk y el Trieste, y otro en la Liga Endesa frente al Barça. “En la segunda mitad fuimos mejores, pero nos preocupa pasar momentos así y este fin de semana no puede ocurrir contra un equipo como Baskonia”, ha señalado.

Lección del partido de ida

Según Abromaitis, el equipo vasco “ha conseguido tener más química” que otros años y “van muy bien en ACB”. Es por ello que “no será un partido fácil” ante una plantilla «muy atlética” y que no pierde en Liga Endesa desde el 7 de diciembre ante el Valencia Basket (89-91).

“El partido de ida nos lo ganaron jugando al contraataque, con un ritmo muy alto, tenemos que controlar eso, ellos juegan muy bien y si podemos jugar con nuestro sistema tendremos más oportunidades”, ha dicho.

Abromaitis ha asegurado tener “fresco» en la memoria aquel último encuentro en el Buesa Arena en el que los locales se alzaron por 89 a 79. “Fue el primer partido que jugamos mal, no es una revancha pero tenemos que aprender de cómo perdimos ese partido y hacer las cosas mejor”, ha indicado.