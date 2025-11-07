Txus Vidorreta tiene la duda de Marcelinho Huertas

Txus Vidorreta, ha confirmado en la rueda de prensa previa al partido ante el Burgos que el jugador Marcelinho Huertas puede ser duda

El entrenador de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, junto con el base brasileño Marcelinho Huertas / EFE (Luis Tejido)

El técnico de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, ha declarado este viernes en rueda de prensa que el jugador Marcelinho Huertas puede ser duda para el partido de este sábado ante el Burgos debido a molestias tanto en la rodilla como en la planta del pie.

“Pensamos que ayer podía entrenar y se hizo daño en la rodilla, la tiene bien, pero vamos a ver como va el entrenamiento de hoy, viene arrastrando molestias en la planta del pie y ha empezado con ondas de choque”, ha contado.

Es por ello que aunque no siempre ocurre, Vidorreta intenta que el base brasileño no exceda los 25 minutos en pista.

“Podía jugar, pero con dolor y esto todo el año no se puede aguantar, tenemos que medir mucho y ver cómo evolucionan en las próximas 24 horas de cara al partido de este sábado”, ha añadido.

Vidorreta busca recuperar el tono pese a las bajas

A la ausencia de Huertas durante los entrenamientos de esta semana se han sumado las bajas de Aaron Doornekamp, tras el golpe en el ojo en el partido ante el Baskonia y la de Wesley Van Beck, que tuvo que ausentarse y viajar a Azerbaiyán “por motivos personales”.

“El entreno de ayer ya tuvo más nivel y tenemos ganas de recuperar el tono que hemos tenido en los últimos partidos”, ha apuntado tras la derrota en tierras vascas (89-79).

Vidorreta cree que el tercer cuarto de La Laguna Tenerife en el Buesa Arena fue “lo peor que ha hecho el equipo en el último año” debido a “errores groseros en transición defensiva”.

Un recién ascendido combativo pese a su posición

Sobre el próximo rival, el recién ascendido San Pablo Burgos, Vidorreta ha comentado que es un rival que “está bien armado, corre bien al contraataque, son agresivos en defensa y roban muchos balones”.

Pese a ir en la zona baja de la tabla con tan sólo una victoria ante el Girona en seis jornadas, el técnico ha alertado que es “un equipo que va a competir bien en Liga Endesa” pero que en estos momentos el calendario “no está siendo benévolo” con la acumulación de partidos ante equipos de arriba como el Real Madrid, el Valencia Basket y el propio La Laguna Tenerife.