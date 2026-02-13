En la rueda de prensa Txus Vidorreta alertó del peligro del Breogán y comentó la situación de Marcelinho Huertas

Txus Vidorreta: “Breogán va a ser un rival complicado” / La Laguna Tenerife

El técnico de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, ha comentado en rueda de prensa que el duelo de los suyos este sábado ante el CB Breogán será “complicado” y no sólo por la ausencia del base Marcelinho Huertas, si no porque el conjunto gallego “juega muy bien a baloncesto”.

El entrenador vasco ha advertido que se trata de un rival que ejerce muy bien de visitante y que ha sumado triunfos en campos complicados como Murcia, Andorra o Granada. “Es una plantilla larga, con buen tono físico y con mucha calidad y Luis Casemiro les da esa libertad y criterio para jugar con confianza y decisión, tienen muchas virtudes y habrá que tenerlo en cuenta”, ha dicho.

Vidorreta ha asegurado que el triunfo ante el Nymburk (55-69) en Liga de Campeones del pasado martes ha ayudado a que el equipo mantenga “la moral” . Además de que se ha cortado la racha negativa tras los pinchazos en Burgos y Gran Canaria.

La ausencia de Marcelinho Huertas es clave

Vidorreta cree que tras el buen hacer del grupo en las victorias frente a Baskonia y Barça, la lesión de Marce ha tenido “una incidencia evidente” en el grupo. Sin embargo, considera que jugadores exteriores como Bruno Fitipaldo, Jaime Fernández o Wesley Van Beck han dado un paso adelante tras el encuentro en Praga. “Le echamos de menos, es una estrella, un jugador diferente, pero intentamos no notar su ausencia en Praga y esa es la línea que necesitamos seguir”, ha indicado.

Vidorreta ha adelantado que la presencia del base brasileño en la Copa del Rey del próximo fin de semana está sujeta a una resonancia que se realizará el lunes. Además, ha asegurado que el jugador “quiere estar” si bien será necesario obtener el resultado y la valoración médica del equipo sanitario del club.

Según el técnico, el margen de la recuperación “es amplio”, al tratarse de un periodo entre 4 y 8 semanas. Por lo tanto, el club ha decidido entrar en el mercado de fichajes con el objetivo de encontrar un jugador anotador y pasador.