Žiga Samar: Emparejarme con Ricky Rubio será inolvidable

El base del Dreamland Gran Canaria Žiga Samar ha admitido que emparejarse en la pista con Ricky Rubio (este sábado a las 19:00 hora canaria), base de Joventut de Badalona y leyenda del baloncesto español y europeo, «será un momento inolvidable» en el que se fijará en sus detalles, pero con la idea de «sacarle de la pista».

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el director de juego esloveno ha destacado que Rubio es «uno de los bases más grandes que hemos tenido en Europa», lo que da más lustre a un Joventut de Badalona que es «un gran equipo con mucho talento y experiencia».

Para frenar a los catalanes, Samar ha apostado por plantear un partido «muy físico» y cerrar las puertas en defensa al poderío ofensivo de los de Dani Miret para tener opciones de conseguir «una victoria muy importante» en el Gran Canaria Arena.

El impulso de la afición

Por ello, ha pedido a la afición que llene las gradas del pabellón capitalino y sirvan de impulso para «dar ese empujón que a veces no podemos dar sin ellos»: «La marea amarilla es nuestro sexto jugador. Es mucho más fácil jugar con ellos».

El esloveno ha valorado que esta semana han tenido «más tiempo para trabajar en nuestro juego» tras varios partidos consecutivos, lo que ha permitido ver una mejora en la adquisición de conceptos del equipo y un paso adelante para «estar cada vez mejor dentro de la temporada».

Por último, habla sobre compartir puesto con Andrew Albicy, convertido recientemente en el máximo asistente de la historia claretiana, Samar ha asegurado que «es especial» y que trata de intentar seguirle para aprender del capitán de la nave amarilla.