La Palma se convierte en el destino para la concentración de la Selección Española de Rugby, subcampeona del mundo, para su debut en Dubái

Los Rugby Seven ultiman en La Palma su preparación para las Series Mundiales / FERugby

La selección española masculina de Rugby Seven, más conocida como Los Leones 7s, actual plata Mundial, ha elegido La Palma como su cuartel general de alto rendimiento del 7 al 21 de noviembre. Con enfrentamientos a potencias mundiales como Australia, Gran Bretaña y Nueva Zelanda en el exigente estreno del HSBC SVNS 2026 en Dubái. La elección de Canarias responde a que ofrece las condiciones ideales para el trabajo físico y técnico de alta intensidad.

Este entorno permite a los jugadores realizar una puesta a punto «perfecta, mitigando los riesgos de las inclemencias meteorológicas que puedan afectar la preparación en el continente», explico la RFER en su comunicado. Para el seleccionador nacional, Paco Hernandez: “La Palma nos ofrece las condiciones perfectas para centrarnos al cien por cien en el rendimiento”.

Además, la presencia de Los Leones 7s, subcampeones continentales y competidores fijos en el circuito mundial, consolida la marca de Islas Canarias, en su búsqueda por ser «el destino donde el alto rendimiento y la calidad de vida se fusionan, atrayendo a deportistas de elite y grandes eventos que proyecten la imagen inigualable de las islas al mundo». Esta elección estratégica subraya la firme apuesta de Turismo de Islas Canarias por posicionar el archipiélago como un referente global para el deporte de élite.

Los 19 jugadores convocados trabajaran en La Palma antes de volar directamente a Dubái, donde se disputa la primera manga de las Series Mundiales del 29 de noviembre al 1 de diciembre, en el estreno de un nuevo y mas intenso formato de la competición.