El proyecto impulsado por Gesprotur permitirá a los visitantes hacerse una foto con el mejor encuadre del entorno y acceder a información cultural y turística en tres idiomas

Inauguración del primer punto selfie de la ‘Ruta fotográfica de Canarias’ instalado en Arucas (Gran Canaria) / CONSEJERÍA CANARIA DE TURISMO

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha inaugurado en la Plaza de la Constitución de Arucas, en Gran Canaria, el primer punto selfie de la Ruta Fotográfica de Canarias, un proyecto pionero en el archipiélago que combina tecnología, patrimonio y sostenibilidad.

Se trata de una iniciativa piloto desarrollada por la empresa pública Gesprotur, con el apoyo de la Consejería que dirige Jéssica de León, que prevé la instalación de 24 postes interactivos en enclaves emblemáticos de todas las islas. Los visitantes podrán tomarse un autorretrato con el mejor encuadre del entorno y, además, acceder a información turística y cultural en tres idiomas, a través de códigos QR.

Un modelo multimedia con mapas, vídeos y experiencias inmersivas

Cada uno de estos postes incluye el sistema TURS Take Your Selfie, un modelo patentado que permite consultar material multimedia, como mapas interactivos, vídeos o audioguías, ofreciendo una experiencia inmersiva y enriquecedora del destino.

La consejera de Turismo destacó que esta propuesta permitirá “valorar el patrimonio histórico y cultural” de cada municipio, al tiempo que se avanza en la digitalización turística mediante herramientas como la geolocalización y la recogida de datos sobre el perfil de los visitantes, fundamentales para diseñar políticas públicas más eficaces. También remarcó que los postes son autosuficientes y 100 % sostenibles, ya que no requieren conexión eléctrica.

Por su parte, el consejero delegado de Gesprotur, Ignacio Solana, señaló que uno de los objetivos es crear una red de puntos fotográficos estratégicos que incentive la movilidad entre localidades e islas, favoreciendo recorridos atractivos tanto para turistas como residentes.

Los usuarios podrán diseñar su propia ruta selfie y descubrir puntos menos conocidos del territorio, con información accesible sobre los municipios y su oferta turística y comercial, contribuyendo así al dinamismo económico local.

20 puntos más en Canarias antes de final de año

Durante 2025, se instalarán cuatro puntos en Gran Canaria (Arucas, Tejeda, Artenara y Agaete); tres en Fuerteventura (Betancuria, Tuineje y La Oliva); tres en Lanzarote (La Geria, Villa de Teguise y Arrecife); cuatro en Tenerife (La Orotava, La Laguna, Garachico e Icod de los Vinos); tres en La Palma (El Paso, Garafía y Santa Cruz de La Palma); uno en La Gomera (San Sebastián); y dos en El Hierro (El Pinar y La Restinga).

El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, valoró la iniciativa y explicó que el punto instalado en la Plaza de la Constitución también proporciona información sobre otros seis lugares de interés del municipio, animando a los visitantes a conocer distintas zonas de la ciudad.

Finalmente, el delegado de TURS España en Canarias, César Déniz, indicó que el objetivo es conectar todos los municipios del archipiélago en futuras fases del proyecto, con la finalidad de orientar a los visitantes en sus recorridos y generar datos útiles para la planificación turística.

El proyecto está financiado por Gesprotur, con un presupuesto de 204.000 euros, y se enmarca en los planes de dinamización turística en destino promovidos por el Gobierno de Canarias.