Este sábado nuevas pruebas de la Transgrancanaria desde Teror

El municipio de Teror acogerá las salida de la TGC Advanced, Short y Family Trail de la jornada del sábado de la Transgrancanaria 2026

Teror será este sábado el epicentro de la Transgrancanaria con la celebración de tres de sus pruebas más populares: la TGC Advanced, la TGC Short y la TGC Family Trail. Desde la Plaza de Nuestra Señora del Pino partirán los participantes de estas modalidades que combinan deporte, naturaleza y convivencia familiar, en una jornada que reunirá a corredores de élite internacional, jóvenes promesas y familias dispuestas a disfrutar de los paisajes únicos de la isla.

Los horarios de salida este sábado

09:00 | Salida TGC Advanced (Teror). Plaza Nuestra Señora del Pino

10:00 | Salida TGC Short (Teror). Plaza Nuestra Señora del Pino

10:10 | Salida TGC Family Trail (Teror). Plaza Nuestra Señora del Pino

TGC Advanced

Los 81 kilómetros y 4.314 metros de desnivel positivo que parten desde el precioso centro histórico del pueblo de Teror vuelven a mostrar a los competidores el “continente en miniatura” que es la isla de Gran Canaria. El Parque Rural del Nublo, la Caldera de Tejeda y los icónicos pueblos de Artenara y Tejeda protagonizan una dura primera mitad de la carrera que prosigue con el vertiginoso descenso por la cara sur de la Isla. Dejamos atrás el verdor para introducirnos en un paraje más seco, que nos hará descubrir el sentido de ese “continente en miniatura”.

Varvara Shikanova, Wu Yuan Yuan, Tereza Hudcova, Marjo Liikanen y Stephanie Howe son las cabezas de cartel de una Advanced que siempre está abierta a sorpresas. Itziar Oteiza, Dunia Cruz o Graciela Acosta son las atletas nacionales que emergen en la lista de élites que pelearán por el triunfo en la meta de Parque Sur.

También será realmente alta la competencia en la categoría masculina, que contará este año con la presencia de Anton Gustafsson, Marcos Ramos, Pau Capell o un Tomás Hudec que ya firmó una notable tercera posición el año pasado y vuelve con ‘hambre’ de más.

Recorrido TGC Advanced / Transgrancanaria

TGC Short

La Transgrancanaria Short regresa de nuevo a Teror. La prueba será de 5 kms y estará abiertas a todas las edades, pero incluirán categorías de formación (infantil, cadete y juvenil) para premiar a los más jóvenes de la carrera.

La salida y meta estará ubicada frente a la emblemática basílica de la Villa Mariana. Se convertirá en un lugar único para vivir la experiencia de la Transgrancanaria.

Recorrido TGC Short / Transgrancanaria

TGC Family Trail

La Family Trail es la oportunidad para que los más pequeños de la casa puedan divertirse en la montaña junto a sus padres. Por primera vez, esta modalidad se celebrará íntegramente en Teror, un municipio ideal para que adultos y niños compartan una experiencia única.