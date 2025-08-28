Sacan 6.800 kilos de basura de la playa de Los Enojados, en Arona

El Ayuntamiento de Arona actúa en la playa de Los Enojados, en donde se habían detectado multitud de vertidos, escombros y basura

Solo en una jornada de trabajo, se han extraído de la playa de Los Enojados, en Arona, Tenerife, 6.800 kilos de basura. El Ayuntamiento de Arona llevó a cabo el pasado viernes esta actuación de recuperación del entorno en la playa, en el núcleo de El Fraile.

El Ayuntamiento de Arona actúa en la playa de Los Enojados para recuperar el entorno natural

Casi 7 toneladas de basura

Durante la intervención se retiraron siete bandejas de residuos, con un peso total aproximado de 6.800 kilogramos. Recogieron escombros y otros materiales abandonados. El operativo contó con una retroexcavadora, un camión grúa, un camión de bandejas, tres vehículos pick-up, 12 operarios del área de Litoral y personal externo.

La primera teniente de alcalde y concejala de Medioambiente, Clari Pérez, destaca que es necesario hacer estas actuaciones “para proteger nuestro entorno y garantizar que estos espacios puedan ser disfrutados por la ciudadanía en condiciones dignas y seguras”.

Por su parte, el concejal de Policía Local, Héctor Reyes, ha valorado el trabajo de los agentes implicados. Señaló que “desde la Policía Local seguimos colaborando estrechamente con las distintas áreas municipales para garantizar intervenciones eficaces como esta».

La intervención estuvo coordinada entre el Ayuntamiento de Arona, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y el Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife. Se enmarca en la estrategia para la recuperación y vigilancia del litoral.