Sánchez dice a CC que el ‘decreto Canarias’ se aprobará si convencen al PP

El senador Pedro San Ginés le ha pedido que saque adelante el ‘decreto Canarias’ a lo que el presidente Pedro Sánchez ha contestado que se hará si «convencen al Partido Popular»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado convencido este jueves de que el Congreso convalidará el denominado ‘decreto Canarias’, que negocian los ejecutivos autonómico y central con partidas destinadas al archipiélago, si Coalición Canaria (CC) logra convencer al Partido Popular (PP) para apoyarlo.

El senador de Coalición Canaria Pedro Manuel Sanginés se dirige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia ante la comisión de investigación del caso Koldo, este jueves en el Senado. EFEMariscal

Sánchez se ha pronunciado así en el transcurso de su intervención en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo, después de que el senador de CC Pedro San Ginés le pidiera la aprobación de ese decreto.

«Ya que no hay presupuestos, al menos considere aprobar el decreto canario para dar cobertura jurídica a los compromisos adquiridos con Coalición Canaria para su investidura», le ha pedido el senador.

Sánchez ha respondido: «Como ustedes gobiernan con el Partido Popular, si convencen al Partido Popular estoy convencido de que podremos convalidar ese real decreto ley».