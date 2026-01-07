Este programa incluye una web donde se puede consultar una guía de alimentación saludable y sostenible dirigido a las familias

Sanidad y Educación mantienen en 2026 el programa ‘Descubre la salud en tu plato’.

Sanidad continúa en 2026 con el programa ‘Descubre la salud en tu plato’. En colaboración con la consejería de Educación del Gobierno de Canarias pretende informar sobre la alimentación saludable y sostenible.

Este proyecto busca «educar, informar y motivar» al alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, a las familias y a la población general.

Recursos didácticos

El programa incluye diferentes recursos didácticos que se pueden consultar en la web. Desde una guía sobre la alimentación saludable hasta la disponibilidad de alimentos en las islas.

‘Descubre la salud en tu plato’ está adaptado al contexto social y cultural de Canarias y a la producción y disponibilidad de alimentos en las islas. La guía es fruto del trabajo de un grupo multidisciplinar de expertos del Servicio Canario de la Salud (SCS) y del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.

Un instrumento educativo para trasladar a la población los conocimientos científicos sobre requerimientos nutricionales y composición de alimentos. El objetivo es prevenir además enfermedades crónicas y degenerativas relacionadas con la alimentación en Canarias.

Guía de bolsillo

En este proyecto también se ofrece una guía práctica de bolsillo que resume la información de la guía general. Por otro lado, incluye un kit didáctico con un conjunto de materiales y herramientas didácticas dirigido al alumnado de la ESO.

Según la nota informativa de ambas consejerías del Gobierno de Canarias, el archipiélago cuenta con características singulares que favorecen la adopción de hábitos alimentarios beneficiosos para la salud.

El Ejecutivo regional advierte de los últimos datos de la Encuesta de Salud de España (ESdE) 2023 mostrando un descenso en el consumo diario de frutas, verduras, cereales y lácteos, junto con un aumento en la ingesta de alimentos procesados.