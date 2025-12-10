La consejera habló sobre el refuerzo en este ámbito durante el año y los nuevos programas que se aplicarán

Esther Monzón, consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, expuso este miércoles los nuevos dispositivos que se pondrán en marcha para dar atención a las personas con problemas de salud mental en el archipiélago durante 2026.

Sanidad anuncia siete nuevos dispositivos de salud mental para 2026. Archivo RTVC

Por otro lado, analizó la gestión de su departamento en este ámbito y anunció que el próximo año se activarán un total de siete nuevos recursos para atención a la salud mental y se reforzará la atención psicológica en el ámbito de la Atención Primaria.

Refuerzo en el ámbito de la salud mental

Durante su comparecencia en el Parlamento regional, la consejera anunció que se pondrá en marcha una unidad de salud mental en el CAE de Telde y un Hospital de Día para Trastornos de la Conducta Alimentaria en el CAE de La Orotava.

Además, se crearán dos unidades de Atención Domiciliaria Infanto-Juvenil en Tenerife y un recurso de media estancia en Gran Canaria.

Esther Monzón durante el Pleno del Parlamento. Imagen cedida por el Gobierno de Canarias

Por otro lado, Monzón confirmó que en 2026 se prevé la apertura de dos nuevos Hospitales de Día para personas con trastornos de la personalidad, uno en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y otro en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Uno de los aspectos donde más ha reforzado Sanidad es la atención de la patología psiquiátrica leve y moderada y a la detección precoz, servicio que cuenta con 42 profesionales en activo, que han realizado más de 22.200 consultas durante 2024.

Finalmente, la consejera hizo hincapié en que se sigue avanzando en el desarrollo del Programa de Prevención de la Conducta Suicida en Canarias y la aplicación del Protocolo de intervención en instituciones educativas.