Sanidad recomienda cuidarse ante las fiestas de peregrinación

La Dirección General de Salud Pública facilita una serie de recomendaciones para los que van de peregrinación a la Villa de Candelaria

En el mes de agosto coinciden en Canarias numerosas fiestas populares y religiosas. Muchas personas acuden a estas celebraciones. Por esta razón, la consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, SCS, realiza una serie de recomendaciones básicas para la salud.

A la peregrinación de la Virgen de Candelaria, en la Villa de Candelaria, en Tenerife, acuden peregrinos llegados desde todos los rincones de la isla.

Medidas de prevención

Canarias atraviesa una ola de calor con temperaturas que superan los 30 grados. La Dirección General de Salud Pública del SCS se recomienda adoptar medidas de prevención.

-Beber mucha agua o líquidos sin esperar a tener sed, salvo si hay contraindicación médica, evitar las bebidas alcohólicas, café, té o cola y las muy azucaradas.

-Para las personas que participen en la peregrinación se les aconseja, además, elegir bien el calzado que se va utilizar, ya que es fundamental cuidar los pies frecuentemente para evitar la aparición de heridas y ampollas. El calzado escogido debe ser cómodo y flexible. Nunca se debe estrenar calzado en una marcha y debe tener poco tacón y ser alto para sujetar el tobillo.

-No forzar la marcha, ni los cambios bruscos de ritmo (aparición de tirones y calambres musculares), no sobrepasar los cinco kilómetros por hora. Se recomienda efectuar descansos breves (cada seis kilómetros aproximadamente), aunque no muy prolongados dado que pueden aparecer calambres musculares y procurar no caminar en las horas de más calor.

Evitar horas centrales del día:

-Llevar la cabeza cubierta y beber frecuentemente sorbos de líquido, para evitar la insolación.

-Las quemaduras solares se producen por el sol directo sobre la piel aunque el día no sea muy caluroso y que se deben evitar estando menos tiempo al sol y usando cremas de protección. Procurar estar a la sombra, use ropa ligera y de color claro, protéjase del sol, use sombrero y gafas.

-Para caminar de noche es obligatorio llevar un elemento luminoso o reflectante visible a una distancia mínima de 150 metros para conductores que se aproximen y conveniente llevar ropa clara.

-Llevar siempre en el equipaje alimentos (chocolate, es lo mejor para el cansancio gracias a la rápida absorción de la glucosa por los músculos, frutos secos no salados), bebida (agua o bebidas isotónicas), un pequeño botiquín (pomada para calambres musculares, picaduras de insectos y pequeñas curas como mínimo), crema protectora de labios y solar.