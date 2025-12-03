La gripe ha entrado ya en fase epidémica con una tasa en Atención Primaria de 112,2 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 12,8 que había en el mismo periodo del año pasado

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han conseguido consensuar en la Comisión de Salud Pública un plan común de medidas para mitigar el impacto de la gripe y otros virus respiratorios, que recupera el uso de mascarilla en centros sanitarios, entre otras.

«Aprobamos con todas las autonomías un protocolo común frente a la gripe, covid y otras infecciones respiratorias. El teletrabajo o las mascarillas en centros sanitarios salvan vidas. Dijimos que era necesario y posible. Y lo hemos logrado», ha avanzado la ministra de Sanidad, Mónica García, en sus redes sociales.

El acuerdo llega después de que la Comunidad de Madrid presentara ayer un documento propio de recomendaciones que han sido debatidas por el resto de directores generales de Salud Pública en su reunión de hoy, tras lo cual deberán elaborar el texto definitivo del protocolo con base en el acuerdo alcanzado.

El documento que han debatido los directores generales de Salud Pública es, prácticamente, el mismo que fracasó el año pasado por el veto del PP, aunque ayer a última hora establecieron ligeros cambios menores, según la versión definitiva. Su intención es la de facilitar el control de las infecciones respiratorias agudas, estableciendo para ello cuatro escenarios de riesgo con una serie de recomendaciones técnicas asociadas a cada uno.

Cuatro niveles

Los cuatro niveles pasan a denominarse de riesgo el interepidémico o basal; el bajo o medio; el alto y el muy alto, que se calcularán en virtud de una serie de indicadores, como la tasa de incidencia, hospitalización, ocupación de camas o ingresos en UCI, entre otros.

En cada uno de ellos propone una serie de medidas a adoptar de forma escalonada e incremental, de forma que en cada nivel «se revise el cumplimiento de todas las recomendaciones del anterior y se añadan las medidas adicionales a implementar en cada momento».

Sanidad y comunidades autónomas estudian posibles medidas para combatir el repunte de la gripe.

Uno de los cambios fundamentales concierne a las residencias: en ellas, las medidas a tomar deberán «ser evaluadas y tomadas de manera individual, independientemente de cuál sea el nivel epidémico poblacional dada su especial estructura organizativa que hace que se puedan dar brotes de infección respiratoria sin que los niveles epidémicos en la comunidad sean especialmente altos».

Uso de mascarillas

Los trabajadores con sintomatología deberán, además, usar mascarilla «de manera continuada» y la dirección de los centros podrá evaluar el riesgo y determinar si la hace obligatoria.

Ante «situaciones complicadas», se podrá «reducir o suspender temporalmente las visitas de familiares, reorganizar el movimiento entre distintas zonas de la institución, reorganización de habitaciones y otros espacios, etc». Cuando el nivel de riesgo sea alto, la recomendación de cubrebocas será también para los propios residentes cuando no pueda garantizarse el distanciamiento físico.

Mientras tanto, para la población general, en un primer escenario se recomendará la mascarilla a personas con síntomas en sus interacciones sociales.

A partir de ahí, cuando se llegue al nivel bajo o medio, se aconseja que las personas con sintomatología la lleven en todo momento, así como la reducción de las interacciones sociales y medidas de higiene respiratoria y manos durante los días posteriores al inicio de síntomas, y el teletrabajo si el puesto así lo permite.

Ámbitos vulnerables

En el nivel sucesivo, se recomienda en ámbitos vulnerables de centros asistenciales como salas de tratamientos quimioterápicos, unidades de trasplantados y similares tanto al personal sanitario como por pacientes y acompañantes.

Ya en el alto, se amplía a salas de espera o urgencias hospitalarias, «valorando su obligatoriedad de manera general o en los centros que según su situación específica y vulnerabilidad así se determine».

Máximo riesgo

En el de máximo riesgo, se valorarán «medidas adicionales y excepcionales que se implementarán de acuerdo a la normativa específica».

La reunión de la Comisión se produce en un momento en el que la gripe ha entrado ya en fase epidémica con una tasa en Atención Primaria de 112,2 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 12,8 que había en el mismo periodo del año pasado.