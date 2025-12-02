Así es el documento de Sanidad con recomendaciones y cuatro escenarios de riesgo con sus medidas asociadas que se aprobará este miércoles

El plan de medidas contra la gripe o virus respiratorios 2025 recupera la mascarilla en centros sanitarios, que pasará de recomendada a obligatoria en los peores momentos de contagios, y aconseja la reubicación o baja de los trabajadores de residencias y el refuerzo del teletrabajo.

Plan gripe 2025: vuelven las mascarillas en los hospitales y se refuerza el teletrabajo. Imagen de archivo EFE

El protocolo de recomendaciones para el control de las infecciones respiratorias agudas que debatirá mañana la Comisión de Salud Pública, al que ha tenido acceso EFE, es en esencia el mismo que el Ministerio de Sanidad intentó poner en marcha, sin éxito, la temporada pasada, con cuatro escenarios de riesgo y una serie de medidas asociadas a cada uno.

Su intención es «facilitar la coordinación» y homogeneizar actuaciones en todo el territorio, «independientemente de que cada comunidad o ciudad autónoma implemente tantas medidas complementarias como considere adecuadas».

Los niveles de riesgo se miden con indicadores como la tasa de incidencia, hospitalizaciones, ocupación de camas o ingresos en UCI, entre otros, que se extraen del Sistema de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (SiVIRA), del registro de incapacidades temporales (IT); de las aguas residuales; el sistema de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo); el de Información de Vacunaciones (SIVAMIN) y la información autonómica de capacidad asistencial y ocupación hospitalaria.

Escenario 0: con síntomas, siempre mascarilla

En una situación interepidémica o basal se recomienda ponerse siempre mascarilla con síntomas a mayores de 6 años, salvo quienes tengan «algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria» que pueda verse agravada por el cubrebocas o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitársela.

También se desaconseja cuando «resulte incompatible con la naturaleza de las actividades que se estén realizando».

Durante toda la temporada se debe recomendar la vacunación, la higiene respiratoria y de manos; priorizar espacios al aire libre, evitar aglomeraciones y ventilar los espacios.

Escenario 1: recomendada en áreas vulnerables de centros sanitarios

Trasmisibilidad en nivel bajo o moderado, se recomienda:

Personas con síntomas : que usen mascarilla y que, «en la medida de lo posible», minimicen interacciones y apliquen las medidas de etiqueta respiratoria e higiene de manos durante los 5 días posteriores a tener síntomas, extremando los contactos con grupos vulnerables.

: que usen mascarilla y que, «en la medida de lo posible», minimicen interacciones y apliquen las medidas de etiqueta respiratoria e higiene de manos durante los 5 días posteriores a tener síntomas, extremando los contactos con grupos vulnerables. Si su puesto lo permite, que teletrabajen.

Centros residenciales : los trabajadores con síntomas deberán ser reubicados en áreas donde no tengan contacto directo con personas vulnerables y, de no ser posible, darse de baja los 5 primeros días tras iniciar síntomas. Cuando se reincorporen seguirán utilizando permanentemente la mascarilla hasta la remisión completa.

: los trabajadores con síntomas deberán ser reubicados en áreas donde no tengan contacto directo con personas vulnerables y, de no ser posible, darse de baja los 5 primeros días tras iniciar síntomas. Cuando se reincorporen seguirán utilizando permanentemente la mascarilla hasta la remisión completa. Hospitales, centros de salud y similares: se recomendará mascarilla tanto a personal sanitario como pacientes y acompañantes en ámbitos vulnerables como salas de tratamientos quimioterápicos o unidades de trasplantados.

Escenario 2: indicada en salas de espera y urgencias

Cuando los indicadores estén en un nivel alto:

Personas con síntomas : se reforzarán las medidas del anterior escenario.

: se reforzarán las medidas del anterior escenario. Medidas de prevención : reforzar ventilación, limpieza y desinfección y recomendar mascarilla a personas cuyas ocupaciones les llevan a interacciones frecuentes con personas con síntomas compatibles o casos confirmados.

: reforzar ventilación, limpieza y desinfección y recomendar mascarilla a personas cuyas ocupaciones les llevan a interacciones frecuentes con personas con síntomas compatibles o casos confirmados. Se impulsarán medidas que «eviten la aglomeración» de trabajadores en espacios cerrados.

de trabajadores en espacios cerrados. Centros residenciales : se recomendará el cubrebocas «activamente» a personas con riesgo de desarrollar complicaciones graves.

: se recomendará el cubrebocas «activamente» a personas con riesgo de desarrollar complicaciones graves. De forma «permanente» se aconsejará a «todos los trabajadores de los ámbitos vulnerables «, pero no a pacientes o residentes, «valorando su obligatoriedad de manera general o en los centros que según su situación específica y vulnerabilidad así se determine».

«, pero no a pacientes o residentes, «valorando su obligatoriedad de manera general o en los centros que según su situación específica y vulnerabilidad así se determine». Se podrán «restringir las visitas de cortesía» evaluando antes «la repercusión emocional» de esta actuación.

evaluando antes «la repercusión emocional» de esta actuación. Los trabajadores contagiados en contacto con vulnerables que no puedan reubicarse deberán ser dados de baja «los días indicados de aislamiento «.

«. Centros sanitarios : la mascarilla estará «indicada» para trabajadores, pacientes y acompañantes en lugares comunes como salas de espera o urgencias hospitalarias, «valorando su obligatoriedad de manera general o en los centros que según su situación específica y vulnerabilidad así se determine».

: la mascarilla estará «indicada» para trabajadores, pacientes y acompañantes en lugares comunes como salas de espera o urgencias hospitalarias, «valorando su obligatoriedad de manera general o en los centros que según su situación específica y vulnerabilidad así se determine». Tendrán que activarse los planes de continuidad para asegurar la asistencia sanitaria ante un incremento de la demanda asistencial, y se incrementarán, si es necesario, las capacidades de los servicios de urgencias y de UCI.

Escenario 3: Medidas adicionales y «excepcionales»

Nivel muy alto o riesgo pandémico: