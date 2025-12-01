Las islas mantienen riesgo bajo mientras Sanidad pide vacunación y el uso responsable de mascarilla

Canarias registra estos días la tasa de gripe más alta desde el inicio de la campaña, aunque todavía no alcanza el nivel epidémico. El resto del país sí superó ese umbral según los últimos datos oficiales.

RTVC

La semana del 17 al 23 de noviembre cerró con 665 casos por cada 100.000 habitantes, el registro más elevado de las últimas ocho semanas. Sin embargo, la incidencia hospitalaria continúa contenida y no muestra un repunte grave.

La tasa de hospitalización por gripe grave se situó en casi seis casos por cada 100.000 habitantes. Estos valores permiten que Canarias conserve un nivel de riesgo bajo, pese al aumento de contagios comunitarios. Los equipos de vigilancia insisten en que las próximas semanas serán determinantes para confirmar si el ascenso continúa o si la tendencia se suaviza, como ocurrió en otras campañas.

Imagen de archivo | Polina Tankilevitch

Sanidad pide vacunación masiva y responsabilidad

La ministra Mónica García alertó de que la gripe está “en momentos incipientes” y pidió a la ciudadanía que refuerce su protección. Reclamó el uso de mascarilla “cuando tenga algún síntoma gripal” para evitar más contagios. “Por favor, que se vacune toda la población”, insistió García este lunes durante un encuentro informativo, subrayando que la vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para contener la transmisión.

García pidió a las comunidades autónomas que en la reunión de la Comisión de Salud Pública del próximo miércoles 3 de diciembre sigan el protocolo acordado con los técnicos. Recordó la importancia de que todas apliquen las mismas medidas ante escenarios similares de gripe. Dicha Comisión de Salud Pública dará el visto bueno final al documento, que recupera el uso obligatorio de mascarilla en hospitales cuando se alcance la situación de máximo riesgo.