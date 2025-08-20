El proyecto, impulsado por el Cabildo dentro de la estrategia ‘Gran Canaria Composta’, fomenta la gestión sostenible de residuos

El consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink, durante la inauguración / CABILDO DE GRAN CANARIA

Santa Brígida se ha convertido en el primer municipio de Gran Canaria en inaugurar una compostadora comunitaria, dentro de la iniciativa ‘Gran Canaria Composta’, impulsada por la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria. El sistema transforma los residuos orgánicos en compost natural, mejora la fertilidad del suelo, protege frente a plagas y reduce la dependencia de fertilizantes químicos.

El proyecto forma parte de la I Campaña Insular de Compostaje Doméstico y Comunitario, bajo el lema “El mejor residuo es el que no se genera”, con el objetivo de fomentar la gestión sostenible de residuos orgánicos en toda la población y en los 21 municipios de la isla.

En julio comenzó en Santa Brígida la selección de 30 familias que participarán activamente en la iniciativa, convirtiéndose en agentes de cambio hacia un modelo de vida más sostenible. Cada habitante de la isla genera de media 1,46 kilos de residuos diarios, de los que un 42% corresponde a materia orgánica.

García Brink destacó la distribución de más de medio millar de composteras domésticas

El consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink, destacó en su visita al municipio que ya se han distribuido más de 730 composteras domésticas, instalado 130 composteras comunitarias en centros educativos y desarrollado 89 talleres escolares en Gran Canaria. “En Santa Brígida estamos dando formación específica a los usuarios y técnicos municipales que participan en este proyecto”, afirmó.

Además, el alcalde de Santa Brígida, José Armengol, subrayó que esta acción refuerza el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con el Plan Integral de Residuos de Canarias (PIRCAN), que insta a los municipios a desarrollar proyectos de compostaje. Añadió que el objetivo es reducir la llegada de residuos al vertedero y aliviar los costes económicos municipales.

Por su parte, la concejal de Medio Ambiente, María Sánchez-Fernaud, señaló que este sistema demuestra cómo “un residuo puede convertirse en recurso”, destacando que se trata de una herramienta clave para avanzar hacia un municipio más verde, autosuficiente y resiliente.

Las personas interesadas en participar en la iniciativa pueden inscribirse a través del correo electrónico gestionderesiduos@santabrigida.es.