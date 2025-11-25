El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, lo ha adelantado esta mañana en De La Noche Al Día de La Radio Canaria.

Santa Cruz de Tenerife convertirá el carril bici en nuevas zonas de aparcamiento y carga y descarga / Foto: La Radio Canaria.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha decidido renunciar definitivamente al carril bici en la capital. El alcalde, José Manuel Bermúdez, anunció este jueves en declaraciones a La Radio Canaria que el espacio que ocupaba esta infraestructura pasará a destinarse a aparcamientos para motos y zonas de carga y descarga, en las que además se permitirá estacionar a partir de las 18:00 horas.

«Ese carril lo retiraremos. Ya hemos quitado la mayor parte de los separadores. Instalaremos aparcamientos para motos, que hacen falta en esa zona, y también cargas y descargas que podrán ser utilizados como aparcamiento a partir de las 18.00 horas. Además, habrá también para personas con movilidad reducida», ha desvelado.

Carril bici de Santa Cruz de Tenerife / Foto: Archivo RTVC.

«No podemos estar esperando eternamente a que un juez decida»

Bermúdez ha justificado la medida asegurando que el municipio no puede seguir esperando por la resolución judicial que mantiene en suspenso el proyecto del carril bici.

«No podemos estar esperando eternamente a que un juez decida si Santa Cruz de Tenerife puede tener o no carril bici, cuando todas las ciudades de España tienen carril bici por el centro de su urbe», ha explicado durante la entrevista en el programa De La Noche Al Día, dirigido por Estíbaliz Pérez.

La decisión supone un giro en el modelo de movilidad planteado inicialmente por la corporación y reabre el debate sobre las alternativas para fomentar el uso de medios de transporte sostenibles en la ciudad.