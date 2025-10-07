La nueva plataforma tecnológica permitirá solicitar taxis en Santa Cruz de Tenerife de manera inmediata o mediante reserva anticipada

Taxis en Santa Cruz de Tenerife. Imagen Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Planificación Estratégica, ha aprobado la contratación del servicio de desarrollo, implantación y mantenimiento de un sistema tecnológico de petición del servicio de taxi en el municipio. Cuenta con un presupuesto de 295.320 euros, IGIC incluido, que contempla el desarrollo y puesta en marcha durante 8 meses, así como el soporte y mantenimiento durante 24 meses.

El nuevo sistema, según informa un comunicado, incluirá una plataforma central en la nube y una aplicación móvil para clientes y conductores, que permitirá solicitar taxis de manera inmediata o mediante reserva anticipada, indicando necesidades específicas como vehículo adaptado a personas con movilidad reducida, número de pasajeros o transporte de mascotas, entre otras cuestiones.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destaca que “con esta iniciativa damos un paso más hacia la modernización de nuestra ciudad, facilitando la movilidad a los ciudadanos y mejorando la calidad del servicio de taxi. La tecnología nos permitirá gestionar de manera más eficiente los recursos y responder mejor a las necesidades de la población».

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos y Planificación Estratégica, Carlos Tarife, señala que “los taxistas contarán con información en tiempo real sobre la ubicación de otros vehículos y las paradas disponibles, lo que optimizará su trabajo y reducirá los tiempos de espera. Además, el sistema generará datos estadísticos que nos permitirán tomar decisiones más informadas para seguir mejorando la movilidad en Santa Cruz.”

Más competitivo

Desde el área de Movilidad, su responsable, Evelyn Alonso, apunta que “con esta nueva herramienta, el sector del taxi será más competitivo y tanto los usuarios como los profesionales, van a poder contar con un servicio más eficiente que les permitirá una mejor organización”.

Cabe señalar que los desarrollos de software generados durante el proyecto serán propiedad del Ayuntamiento, lo que garantiza un control total sobre la plataforma y su evolución futura. El objetivo final es ofrecer un servicio de taxi más ágil, seguro y adaptado a las necesidades de todos los ciudadanos.