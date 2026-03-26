22 entidades ofrecen asesoramiento y formación directa para reducir las cifras de desempleo en los barrios más vulnerables de la capital

Santa Cruz de Tenerife celebra la cuarta feria de formación y empleo con 22 entidades participantes. El evento busca facilitar herramientas de inserción y contacto directo con empresas a personas en paro. La iniciativa prioriza especialmente a los residentes de los barrios más castigados por el desempleo estructural.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Ayuntamiento de Santa Cruz organiza este encuentro para acercar los recursos laborales a la ciudadanía. Santiago Díaz, concejal del Distrito Ofra-Costa Sur, destaca la importancia de esta ubicación. El consistorio elige estas zonas porque sufren problemas graves de ocupación actualmente.

Oportunidades cerca de casa

La feria permite que los vecinos interactúen cara a cara con las empresas del sector. Esta cercanía elimina barreras físicas y motiva a quienes buscan una oportunidad profesional. El contacto directo resulta fundamental para agilizar los procesos de selección de personal.

Muchos asistentes acuden con la esperanza de cambiar sus vidas y mejorar su situación económica. Las carpas informativas ofrecen formación específica para perfiles que necesitan reciclarse urgentemente. La participación de las entidades vinculadas a la inserción garantiza un asesoramiento personalizado y eficaz.

Superar la barrera de la edad

La edad representa una dificultad añadida para muchos demandantes de empleo en las islas. Mónica Suárez, orientadora de Cruz Roja, explica que el mercado laboral exige ahora mayor agilidad. Por ello, la organización desarrolla proyectos específicos para personas mayores de 45 años.

Los usuarios valoran positivamente la posibilidad de seguir estudiando a pesar de su trayectoria. Algunos perfiles buscan activamente puestos en áreas como la jardinería o la informática. Estas opciones demuestran que la formación continua es la clave para la reinserción.

El evento también dedica un espacio esencial a los jóvenes sin experiencia previa. Las empresas participantes adaptan sus requisitos para captar el talento de quienes empiezan ahora. Esta estrategia funciona como un filtro positivo para integrar a la juventud tinerfeña.